Alerte OM : Après l’altercation, la sanction pour Abdelli ?

Le feuilleton Himad Abdelli prend une tournure disciplinaire à l’OM, au pire moment de la saison marseillaise. Écarté du groupe pour le déplacement à Nantes ce samedi (15h), le milieu algérien paye cash une semaine de trop agitée et une réplique à son entraîneur qui a visiblement claqué comme une porte dans un couloir vide.

OM : Himad Abdelli met le feu au vestiaire marseillais

‎Tout est parti du match nul concédé face à Nice (1-1) le week-end dernier. Entré en jeu à la 81e minute, Himad Abdelli perd le ballon sur l’action qui mène au penalty adverse, transformé par Elye Wahi. Dans le vestiaire, Habib Beye ne décolère pas et interpelle directement son joueur : «Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné.» La réponse fuse, cinglante : «Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père ». Beye tente de recadrer : «Je parle pour tout le monde, pas que pour toi ». La conclusion d’Abdelli, elle, est sans appel et sans filtre.

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‎Ce type d’échange existe dans tous les vestiaires professionnels. Ce qui est rare, en revanche, c’est qu’il filtre jusqu’à la presse et finisse par coûter une place dans le groupe. Le signal envoyé par le technicien sénégalais est univoque : à l’Olympique de Marseille, on ne répond pas à l’entraîneur de cette façon, quelle que soit la frustration du moment.

‎Une absence qui va bien au-delà du simple coup de colère

‎Écarter Abdelli du déplacement à Nantes, ce n’est pas seulement sanctionner une répartie malheureuse. C’est aussi, et peut-être surtout, tirer un trait sur plusieurs semaines de performances insuffisantes. Depuis son arrivée, le milieu de terrain n’a jamais vraiment convaincu sur le fond : manque d’intensité, implication en pointillé, rendement en deçà des attentes. Le vestiaire remarque ces choses-là, et Beye, lui, les compte.

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‎En creux, cette décision révèle un OM qui ne peut plus se permettre de composer avec des joueurs à moitié présents. Alors qu’Igor Paixao et Amine Gouiri sont bien du voyage à la Beaujoire, le message envoyé est clair : la place est chère, et elle se mérite sur le terrain avant de se réclamer dans un couloir.

Marseille dos au mur à Nantes

‎Derrière le drame de vestiaire, la réalité comptable est brutale. Après deux faux pas consécutifs contre le FC Lorient et l’OGC Nice, Marseille a glissé à la sixième place du classement; dangereusement proche de la septième. Une place qui ne mène nulle part, et bien trop loin de la troisième, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

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‎À ce stade de la saison, chaque point perdu est un pas de plus vers une Europe de second rang. Nantes, ce samedi, n’est pas un match de gala, c’est une obligation. Et dans ce contexte d’urgence absolue, Habib Beye n’avait ni le temps ni l’envie de gérer un cas Abdelli. L’exclusion du groupe est moins une punition qu’un acte de management : ici, on avance ensemble ou on regarde depuis les tribunes.