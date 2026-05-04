Mercato : Victor Osimhen courtisé ? Pas en dessous de 150M€

La fin de saison approche, le mercato aussi, et les rumeurs vont bon train entre tout les championnat, mais la dernière bombe, elle concerne le buteur des Super Eagles, Victor Osimhen, qui serait courtisé par pas mal de grand club européens.

Victor Osimhen affole le marché des transferts

C’est peut-être l’information majeure de ce mercato : le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich et Arsenal se disputent la signature de Victor Osimhen. Le « roi d’Istanbul » promet d’être au cœur de toutes les attentions durant cette fenêtre estivale 2026.

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Auteur de 26 buts et passes décisives toutes compétitions confondues, le Nigérian est courtisé par toute l’Europe, bien qu’il ait réaffirmé son attachement au géant turc : « Je l’ai déjà dit et je le répète : Galatasaray – sa direction, son entraîneur, ses supporters et tous les liens qui l’unissent – a tout mon respect et mon amour. Je veux protéger cet écusson de toutes les manières possibles ; je le dis du fond du cœur. » Encore une preuve d’amour envers le club qui l’a accueilli de Naples en 2024.

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Galatasaray dicte le ton

Du côté d’Istanbul, on ne veut certainement pas laisser partir la star. En deux saisons chez « Cimbom », le bilan est de 52 buts et 12 passes décisives en 68 matchs, avec deux titres à la clé et un troisième en cours. On se doute bien que le Nigérian est parfaitement intégré et se plaît au club, comme il l’a répété à plusieurs reprises, et ce, malgré l’intérêt des grands cadors européens.

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Ceux qui souhaiteraient s’attacher ses services vont vite déchanter, car les Lions ne vendront pas le joueur en dessous de 150 millions d’euros comme le rapporte le média Espagnol AS, de quoi largement dissuader quiconque qui souhaitais tenter une approche, que ce soit envers le joueur ou le club.