Mercato Stade Rennais : Une nouvelle fraîche tombe pour Estéban Lepaul

Gros soulagement pour le Stade Rennais. Son serial buteur, Estéban Lepaul ne quittera pas le navire lors du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Estéban Lepaul ne bouge pas cet été

Estéban Lepaul veut s’ancrer en Bretagne. L’attaquant du Stade Rennais, dont le nom commence à circuler dans les bureaux des recruteurs européens, a tranché. Il souhaite confirmer ses exploits au Roazhon Park la saison prochaine. Son ambition se lie directement aux résultats du club. Une qualification européenne, qui pourrait se valider dès ce dimanche contre le Paris FC, scellerait son avenir.

À 26 ans, après une ascension fulgurante et un transfert de 13,5 millions d’euros depuis Angers, le buteur ne veut pas brûler les étapes. « Mon avenir sera rennais », a-t-il martelé ce jeudi en conférence de presse. Son projet est de disputer une saison pleine, entre 40 et 42 matchs, en portant les couleurs rouges et noires sur la scène européenne. Cette étape lui semble indispensable pour valider son nouveau statut et prouver sa capacité à enchaîner les performances de haut niveau.

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Avec 19 réalisations au compteur, Lepaul survole la Ligue 1. Il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Cette efficacité attire l’étranger, mais le joueur préfère l’ambiance au Stade Rennais. Malgré un hiver difficile où les buts se sont faits rares, il a su garder le cap.

Finir meilleur buteur ? L’idée l’enchante. Il qualifie ce titre potentiel d’extraordinaire dans un championnat qu’il juge très exigeant. Ce trophée récompenserait sa résilience. Il sait désormais qu’il appartient à cette catégorie d’attaquants dont on attend des standards élevés chaque année.

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Alors que la Coupe du monde approche, son nom circule pour une éventuelle convocation en Équipe de France. Lepaul garde les pieds sur terre. S’il décrit le maillot bleu comme le graal ou le rêve ultime, il refuse d’en faire une obsession. Sa priorité reste la fin de saison avec Rennes. Si la liste tombe sans lui, il n’y aura pas de drame. Il retournera au travail, convaincu que la régularité et les joutes européennes finiront par lui ouvrir les portes de la sélection.