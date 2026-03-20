PSG – Liverpool : Luis Enrique calme les ardeurs d’Arne Slot

Depuis la large victoire d’un Liverpool renversant face à Galatasaray, Arne Slot multiplie les sorties médiatiques sur les retrouvailles avec le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique, le coach parisien, s’est prononcé sur cette double confrontation à venir.

Arne Slot avant PSG – Liverpool : « J’espère que Luis Enrique a été impressionné »

Battu à Istanbul à l’aller (1-0), Liverpool a réussi à renverser la vapeur à Anfield (4-0), en huitième de finale retour contre Galatasaray. Une démonstration de force qui permet à Arne Slot d’afficher une confiance sans pareille avant de croiser le fer avec le PSG en quart de finale.

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« Je suis impatient d’affronter le PSG. Je les admire… c’est du pur football. J’espère au moins que si Luis Enrique a regardé notre match, il sera lui aussi impressionné par l’équipe qu’il va affronter », a lancé le coach néerlandais en conférence de presse, après avoir déclaré auparavant : « ils n’ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous. »

Alors que le Paris SG a humilié Chelsea (5-2 et 3-0), le manager des Reds pense que le 4-0 de ses hommes face à Galatasaray place son équipe en situation de favorite pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Fidèle à ses habitudes, Luis Enrique a refusé la guerre des mots avec son homologue anglais, mais il a juste tenu à rappeler qui est le Champion d’Europe en titre.

« La C1, c’est notre compétition » : Luis Enrique prévient Slot

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, à la veille du déplacement à Nice pour la 27e journée de Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur la double confrontation à venir face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions. S’il a rendu hommage à son homologue d’Anfield, Arne Slot, le coach du PSG a rappelé que la Champions League est la compétition des Rouge et Bleu.

« On est habitué à jouer contre les meilleures équipes, c’était notre schéma cette année et l’année dernière. Jouer contre une équipe comme Liverpool, c’est spécial, différent. C’est notre compétition parce que nous sommes le Champion actuel. L’année dernière, je me souviens que le coach Arne Slot parlait très bien quand nous étions dans un moment difficile », a déclaré Luis Enrique avant de rafraîchir la mémoire à Slot.

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« Quand Liverpool était la meilleure d’équipe d’Europe à ce moment de la compétition, je me souviens qu’Arne Slot parlait très bien du Paris SG, comme personne ne le faisait. C’était très positif pour nous, un beau souvenir. Maintenant, on est favoris? Je cherche toujours à balancer, à contrôler le vestiaire. J’ai de joueurs très intelligents qui savent qu’il n’y a pas de favoris dans ce type de match », a ajouté l’ancien coach du FC Barcelone.

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