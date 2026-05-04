Mercato RC Lens : Un taulier défensif convoité en Turquie ! 

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, l’avenir de Malang Sarr s’écrit en pointillés. En fin de contrat au RC Lens, le défenseur de 27 ans attise les convoitises, notamment du côté de Besiktas.

Mercato RC Lens : Le Besiktas revient à la charge pour Malang Sarr

Déterminé à renforcer son arrière-garde lors du prochain mercato d’été, le Besiktas cible de nouveau Malang Sarr. Le club stambouliote, déjà intéressé lors de l’hiver 2024 sans parvenir à conclure, semble cette fois prêt à passer à l’offensive. Le profil du défenseur franco-sénégalais, expérimenté et rompu aux exigences du haut niveau après des passages à Nice, Monaco et Chelsea, séduit en interne.

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Une forte concurrence autour du dossier

Le Besiktas devra toutefois composer avec une concurrence bien installée. En Turquie, Fenerbahçe suit également le dossier de près, tandis que l’Arabie saoudite, avec Al-Hilal, reste une piste crédible pour accueillir le défenseur lensois. Estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, Malang Sarr conserve une belle cote sur le marché, portée par sa polyvalence et son impact physique dans l’axe.

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Pour le joueur, l’intérêt venu de la Turquie est une opportunité pour passer un cap dans sa carrière. En interne, le RC Lens reste attentif à l’évolution du dossier, dans l’optique d’optimiser ses intérêts. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le RC Lens, mais avec une situation contractuelle encore floue liée à une option non activée, Malang Sarr n’a pas encore tranché pour son avenir.

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