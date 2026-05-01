Mercato RC Lens : L’OM craque pour la pépite Ismaëlo Ganiou 

Le mercato estival s’annonce animé pour Ismaëlo Ganiou. Révélation du RC Lens cette saison, le jeune défenseur central attire déjà les convoitises, notamment du côté de l’OM, séduit par son profil.

Mercato RC Lens : L’OM passe à l’attaque pour Ismaëlo Ganiou

Revenu à Lens l’été dernier après un prêt à Annecy (12 matchs de Ligue 2), Ismaëlo Ganiou ne devait pas forcément s’imposer aussi rapidement. Initialement pressenti pour repartir en prêt, il a finalement été conservé par Pierre Sage. La blessure de Jonathan Gradit a changé la donne. Aligné en défense centrale, le joueur de 21 ans a saisi sa chance et enchaîne depuis les performances solides.

Lisez aussi : Mercato OM : Un prodige français dit oui à Benatia

À voir

Mercato OM : Benatia craque pour un buteur sénégalais

Avec 23 titularisations consécutives, il s’est imposé comme un élément incontournable du dispositif lensois. Au total, il cumule 24 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts en 2130 minutes de jeu. Sa valeur marchande a d’ailleurs explosé, passant d’un million à 10 millions d’euros sur transfertmarket.

Un transfert déjà compromis pour l’OM ?

Les prestations d’Ismaëlo Ganiou n’ont pas échappé aux recruteurs de l’OM. En quête de renforts défensifs pour la saison prochaine, afin de compenser de possible départ, notamment celui du capitaine Leonardo Balerdi, l’OM apprécie la polyvalence de Ganiou, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le flanc droit.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : 70M€, le jackpot qui s’offre au RCL !

Mais le dossier s’annonce compliqué pour l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur ne devrait pas être cédé facilement. Selon les sources proches du dossier, un départ serait même « impossible » sans qualification du club phocéen pour la Ligue des Champions, un scénario incertain à ce stade de la saison.

Lire la suite sur l’OM

RC Lens : Pierre Sage innove contre Rennes, la compo !

À voir

Le PSG boucle une signature précieuse, Al-Khelaïfi exulte !

RC Lens : Terrible coup dur pour Pierre Sage !

Sauf surprise, la révélation lensoise Ismaëlo Ganiou devrait donc poursuivre sa progression chez les Sang et Or la saison prochaine.