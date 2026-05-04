Alerte rouge à l’OM : Terrible sanction de l’UEFA annoncée

Les mauvaises nouvelle s’enchainent pour l’OM. Le club présidé par Franck McCourt encourt désormais une exclusion de toutes compétitions européennes pour non-respect du fair-play financier.

L’UEFA va sévir, l’OM exclu de coupe d’Europe ?

Le ciel s’assombrit au-dessus de l’Olympique de Marseille. Selon les révélations de L’Équipe, le club phocéen peine à honorer l’accord de règlement conclu avec l’UEFA en 2022. Ce protocole visait à stabiliser les comptes de l’OM. Sauf que l’OM a failli à ses engagements.

Le club de Frank McCourt enregistre aujourd’hui un déficit qui semble hors de sa portée. Soit environ 157 millions d’euros sur les trois dernières saisons. L’OM a largement franchi les limites fixées par le fair-play financier. Et cela entraînera sans doute des conséquences juridiques.

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Le quotidien sportif assure que l’Olympique de Marseille est à présent sous la menace de sanctions sévères. Le comité de contrôle financier rendra sa décision à la fin du mois. En attendant, les scénarios envisagés inquiètent les supporters et observateurs de l’OM.

La chute des droits TV pour justifier ses pertes

En plus d’amendes ou restrictions sportives, l’hypothèse d’une exclusion de Coupe d’Europe est envisagée. La direction marseillaise pourrait de son côté plaider les difficultés contextuelles, notamment la chute brutale des droits TV pour justifier ses pertes. Même si cette ligne de défense a peu de chance d’être fructueuse.

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🚨🚨 L’OM est sous surveillance de l’UEFA pour non-respect du fair-play financier.



👉 Malgré un accord en 2022, le club a cumulé ~157 M€ de pertes en 3 ans.



❌ Le club risque amendes, restrictions ou exclusion des compétitions européennes, même si la baisse des droits TV… pic.twitter.com/uU5bnsTBYf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 4, 2026

Ce nouveau revers budgétaire arrive au pire moment. L’OM étant déjà englué dans une crise de résultats sportifs. L’issue de ce dossier aura un impact sur les ambitions du club et le mercato.