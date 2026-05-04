Mercato OM : Un ailier redoutable arrive, c’est 15 M€

La direction de l’OM se lance sur un serial buteur en Ligue 1 pour renforcer l’attaque de l’équipe. D’autres écuries françaises jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : Pablo Pagis se rapproche de Marseille

Le FC Lorient s’apprête à perdre son joyau. Pablo Pagis, étincelant sous le maillot des Merlus cette saison, attise les convoitises des plus grandes écuries françaises, dont l’OM. Face à cet intérêt croissant, la direction bretonne a tranché : il y aura un prix de vente, et il sera élevé.

Le crack de 23 ans ne s’éternisera pas chez l’actuel 9e de Ligue 1. La tendance est à un départ. Sous les ordres d’un Olivier Pantaloni sur le départ, il affiche des statistiques solides : 10 buts et 3 passes décisives en 30 matchs. Ces performances attirent le regard des recruteurs pour le prochain marché estival.

‎Lire aussi : Succession de Benatia : Mauvaise nouvelle pour l’OM

À voir

‎ASSE : De bonnes nouvelles tombent avant Amiens !

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur représente une valeur marchande importante pour Lorient. Mais quel est son juste prix ? D’après Le 10 Sport, le FC Lorient exigerait 15 millions d’euros pour libérer son prodige. Formé au club, Pagis dispose d’une valeur estimée à 10 millions d’euros par Transfertmarkt.

Trois clubs auraient déjà pris position : l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le RC Lens. Rejoindre la cité phocéenne permettrait au buteur français de montrer davantage tout son potentiel et de vivre l’ambiance chaude au Vélodrome. Mais la concurrence pourrait tout gâcher. Lens et Rennes possèdent un argument sportif de poids : une qualification probable pour la Ligue des Champions, contrairement à Marseille.

Lire la suite sur l’OM

Mercato : Urgent ! Mason Greenwood violemment chassé de l’OM

Mercato : Le successeur de Geronimo Rulli déjà à Marseille ?

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé, un gros transfert se précise

Le dossier a pris une nouvelle dimension sur les réseaux sociaux. L’insider Mohamed Toubache-Ter conteste les chiffres avancés. Selon lui, le montant de 15 millions d’euros est l’offre que préparent le LOSC et l’Olympique Lyonnais, deux autres prétendants sérieux. Lorient viserait en réalité beaucoup plus haut. Le club morbihannais attendrait 25 millions d’euros, dont 5 millions de bonus.