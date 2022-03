FC Nantes : Coupe d’Europe, Blas tire la sonnette d’alarme !

Publié par ALEXIS le 14 mars 2022 à 14:36

Surpris par l’ESTAC, samedi (1-0), le FC Nantes s’est fait doubler par le LOSC dans la course à l’Europe. Ludovic Blas tire la sonnette d’alarme.

FC Nantes doublé au classement par le LOSC

Le nouvel objectif du FC Nantes est de se qualifier pour la Coupe d’Europe. Pour ce faire, l’équipe d'Antoine Kombouaré doit finir le championnat dans le Top 5. En effet, le FCN est 7e avec 42 points, à l’issue de la 28e journée de Ligue 1. Les Canaris étaient 6es avant leur défaite contre l’ES Troyes AC (15e), un club qui lutte pour son maintien dans l’élite. Conséquence de cette défaite, ils ont perdu un rang au classement général au profit du LOSC, qui a pris un point face à l’ASSE (0-0).

Toutefois, les places qualificatives pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, sauf la première déjà acquise au PSG, restent à la portée du FC Nantes, car il reste encore 10 journées pour boucler la saison. Le FC Nantes a certes 8 points de retard sur l’OM (2e) et l’OGC Nice (3e), mais il y a encore 30 points en jeu. La course à l’Europe reste donc ouverte, mais les Nantais entament la dernière ligne droite avec un retard sur leurs concurrents, dont le Stade Rennais (4e), le RC Strasbourg (5e) et le LOSC (6e).

Ludovic Blas annonce une réaction immédiate contre Lille

Dans son analyse sur la défaite à Troyes, Ludovic Blas a alerté ses coéquipiers sur l’opportunité ratée de se rapprocher du peloton de tête. « On a juste loupé notre match. Bien sûr, on a raté encore une opportunité de regarder plus haut […]. Si on n’arrive pas à gagner ces matchs-là, on n’a rien à jouer », a alerté le deuxième meilleur buteur des Jaune et Vert cette saison, dans Ouest-France. Le FC Nantes accueille le LOSC, dimanche prochain au stade de la Beaujoire. Une occasion pour les Canaris de repasser devant ce concurrent direct pour les places européennes.

« Après une défaite, il faut toujours réagir. On doit proposer mieux que le match à Troyes, sinon on va se faire manger par Lille. Il faut montrer un autre visage », a recommandé l’ailier nantais pour finir. À noter que les Dogues jouent Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi à 21h au stade Pierre Mauroy, avant leur déplacement à Nantes.