Départ à l’OM : Le verdict tombe enfin pour Habib Beye !

La lourde défaite de l’OM à Nantes (3-0) ne devrait pas coûter cher à Habib Beye. L’entraîneur marseillais sera maintenu à son poste jusqu’au terme de l’exercice. Ce verdict irrite déjà à Marseille.

Mercato : L’OM a tranché, Habib Beye reste à la barre

L’Olympique de Marseille traverse une crise profonde en cette fin de saison. La correction reçue samedi à Nantes (3-0) a fait chuter les Phocéens à une honteuse septième place de Ligue 1. Leurs espoirs de qualification en Ligue des champions sont définitivement envolés. L’OM n’est même plus certain de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

Le constat est donc terrible. Depuis cet hiver, le projet sportif de l’OM vacille. Et l’instabilité règne en maître au sein de l’équipe. De nombreux départs sont exigés. En premier lieu, celui de Habib Beye. L’entraîneur sénégalais affiche un bilan alarmant avec l’OM (5 défaites lors de ses 9 dernières sorties en championnat).

À voir

Mercato ASSE : Un buteur s’éloigne de Saint-Étienne

Lire aussi : Mercato OM : Un ailier redoutable arrive, c’est 15 M€

Ce ratio inquiète légitimement les fans. Ceux-ci exigent son départ immédiat. Malgré cette colère, la direction de l’OM a tranché. Il n’y aura pas d’entraîneur avant la fin de la saison, indique L’Equipe. La direction marseillaise a choisi de maintenir sa confiance envers son coach. Elle estime que les « problèmes actuels » dépassent la simple responsabilité tactique de Habib Beye.

Aucune démission en vue à l’Olympique de Marseille

Ces difficultés s’inscrivent plutôt dans une continuité déjà observée sous l’ère Roberto De Zerbi. Ce choix du statu quo vise à stabiliser l’OM jusqu’en juin. Cela risque aussi d’exacerber les tensions avec le public du Vélodrome. Quoi qu’il en soit, Habib Beye refuse jusqu’ici de démissionner.

Lire la suite sur l’OM :

Succession de Benatia : Mauvaise nouvelle pour l’OM

Mercato : Urgent ! Mason Greenwood violemment chassé de l’OM

À voir

Mercato : le PSG et Aston Villa préparent un deal XXL

Sa mission sera finir dignement une saison en déliquescence, alors qu’un changement d’entraîneur semble inévitable dès l’ouverture du prochain mercato. Les deux derniers matchs de l’OM se dérouleront sans doute dans un climat tendu.