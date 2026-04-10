Vente OM : Frank McCourt choque encore Marseille !

La nomination de Stéphane Richard a ravivé les spéculations autour de la vente OM. Mais Frank McCourt vient de confirmer sa position initiale.

Frank McCourt écarte encore la vente OM, mais…

Frank McCourt est peu habitué à s’exprimer publiquement. Mais le propriétaire de l’Olympique de Marseille a pris la parole ce vendredi 10 avril en conférence de presse. Il a en profité pour nommer le nouveau président de l’OM. Stéphane Richard succède à Pablo Longoria à la tête du club.

En plus de cette annonce, ses propos autour de la vente OM ont attiré l’attention. Les spéculations sur une future cession du club se sont multipliés ces dernières semaines. En raison notamment par des difficultés financières de Marseille. Le dernier rapport de la DNCG monte en effet un déficit dépassant les 100 millions d’euros sur la saison écoulée.

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Ce gouffre financier préoccupe de nombreux observateurs. Certains y voient un signe annonciateur de la vente OM. Sauf que Frank McCourt a tenu des propos inattendus. L’homme d’affaires américain assure que son club bénéficie d’une bonne santé financière. « L’OM est l’un des clubs les plus stables au niveau financier en Europe. Nous n’avons pas de grosses dettes », assure le Bostonien.

Il ne ferme pas la forte à l’arrive d’un nouvel actionnaire

Cette déclaration de Frank McCourt peut surprendre, tant elle contraste avec les chiffres récemment dévoilés par le gendarme du football français. L’actuel propriétaire de l’OM a cependant fait une précision de taille. Il n’est pas totalement fermé à l’arrivée de nouveaux investisseurs.

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Le milliardaire américain veut un partenariat stratégique, susceptible d’aider l’Olympique de Marseille à franchir un cap. « Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d’atteindre le niveau dont tout le monde rêve ». Avant d’ajouter que la vente OM n’était pas à l’ordre du jour.