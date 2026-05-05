Galatasaray : Comment Mauro Icardi est entré dans la légende

Été 2022, Mauro Icardi n’entre plus dans les plans du PSG et le club cherche à s’en débarrasser. Dans les dernières heures du mercato, l’Argentin est envoyé en prêt du côté du Bosphore. Sans le savoir, c’est le début d’une histoire d’amour entre les deux parties.

Le début d’un amour réciproque

Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter Milan en 2019 en prêt avec option d’achat de 50 millions d’euros, les débuts du goleador argentin furent fabuleux, avec notamment un doublé contre l’OM lors du Classique au Parc des Princes. Malheureusement, Mauro Icardi tombe dans l’oubli après sa première saison. Ne devenant jamais un titulaire indiscutable, il trouve sa porte de sortie vers la Turquie en 2022, le 8 septembre, dans les toutes dernières du mercato.

Reçu en rockstar par les supporters de Galatasaray, rien ne présageait le début d’une si belle aventure pour l’ancien international argentin. Il fait ses débuts face à Konyaspor le 16 septembre, avant d’inscrire son premier but en coupe de Turquie, le 19 octobre face à Kastamonuspor avant d’ouvrir son compteur en championnat quatre jours plus tard face à Antalyaspor lançant définitivement sa saison.

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L’Argentin enchaine les titularisations, et ses buts également, comme celui qui fait rentrer son nom dans le coeur des fans, face au rival Fenerbahçe, le 8 Janvier 2023, d’une frappe surpuissante se logeant dans la lucarne.

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Il termine sa saison avec un total de 22 buts et 7 passe décives, le numéro neuf porte le club vers son 23ème titre de champion. Un soir, il fit une vidéo Instagram ou il se mit à chanter la musique de la chanteuse Simge : Askin Olayim, qui deviendra la musique officielle qui résonne a Ali Sami Yen lors de ces buts, et reprit par tout le stade. Saison réussie pour Icardi, qui retourne a Paris a la fin de son prêt.

Le retour du Lion

Toujours hors des plans du PSG, Mauro Icardi attire l’attention de Galatasaray, qui propose 10 millions d’euros. Le club parisien accepte sans hésiter de céder l’ancien joueur de l’Inter. Lors de cette seconde saison, l’Argentin atteint son meilleur niveau, comme en témoignent ses statistiques : 26 buts et 10 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues.

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On se souviendra particulièrement de cet exercice pour son sublime lob inscrit à la 81e minute face à Manchester United en Ligue des champions. Grand artisan du titre de champion historique avec 102 points, il a terminé meilleur buteur du championnat, prouvant enfin sa renaissance aux yeux du monde du football, tout en remportant la Supercoupe de Turquie après le forfait de Fenerbahçe. Toutefois, la saison suivante fut un calvaire pour l’Argentin.

La blessure qui a failli tout finir

Un début de saison parfait, démontrant tout son impact et sa qualité, jusqu’au tournant de l’année. Face à Tottenham en Ligue Europa, l’Argentin s’effondre suite à un pressing sur le gardien et est évacué sur civière. Les examens médicaux sont sans appel : rupture du ligament croisé antérieur et lésion du ménisque droit. Sa saison est terminée, brisant net son élan.

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Sa convalescence ne l’empêche pas de rester présent pour ses coéquipiers ; il continue de se rendre au stade, en parallèle de sa rééducation, pour soutenir ses camarades dans la conquête d’un 25e titre de champion et d’une 5e étoile. Il est d’ailleurs présent lors des célébrations, faisant son entrée sur sa musique désormais emblématique, comme l’un des hommes les plus importants de l’effectif.

Une dernière danse

Arrivant au terme de son contrat, Mauro Icardi ne prolongera certainement pas l’aventure sur les rives du Bosphore. Avec 14 buts en 39 matchs cette saison, il est loin de ses standards habituels, bien qu’il reste un élément important de l’effectif. Il s’en va en marquant l’histoire du club, dont il est devenu le meilleur buteur étranger. Rien ne l’empêche toutefois de rester dans le cœur des fans, à qui il a juré fidélité et qu’il porte en lui.

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L’aventure en Turquie aura duré quatre années, mais elle aura été belle, marquée par un total de 132 matchs joués, 77 buts inscrits et 23 passes décisives. Il aura également garni l’armoire à trophées avec 5 titres, et très certainement un sixième d’ici deux semaines. En tout cas, si un jour vous allez à Istanbul, sortez votre plus beau maillot d’Icardi, et vous constaterez l’amour porté à cet homme.