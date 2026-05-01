Süper Lig : Osimhen et Galatasaray fonce vers le titre

Galatasaray s’envole après sa victoire 3-0 contre Fenerbahçe, dans un Intercontinental Derby à sens unique. Avec désormais sept points d’avance, les Lions n’ont plus besoin que d’une seule victoire pour être sacrés une quatrième fois de suite.

Osimhen en patron, cimbom impose sa loi

À l’occasion du 407e rendez-vous entre Galatasaray et Fenerbahçe, les Lions ont dominé et balayé les Canaris. Et ils le doivent en grande partie à un homme : Victor Osimhen. L’ancien buteur du Lille confirme qu’il est l’homme des grands rendez-vous. En cinq matchs face au Fener, il affiche déjà trois buts et une passe décisive sous les couleurs des Super Eagles.

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C’est lui qui a lancé les siens, avec un but précieux juste avant la pause. Un coup dur pour Fenerbahçe, qui ne s’en relèvera pas. En seconde période, Galatasaray n’a plus qu’à dérouler. Yunus Akgün obtient un penalty, transformé par Barış Alper Yılmaz, dans une séquence marquée aussi par l’expulsion du gardien Ederson.

La suite est à sens unique. En fin de match, sur une erreur de Mert Günok, Lucas Torreira vient sceller définitivement la rencontre et clore le spectacle.

Fenerbahçe craque dans le Money Time

Cette défaite fait très mal aux Jaune et Bleu de Fenerbahçe. En cas de victoire, ils auraient pu revenir à un point du Galatasaray et continuer à croire au titre, un sacre qui leur échappe depuis 2014. Avec désormais sept points de retard, la mission s’annonce presque impossible. Il faudrait un véritable miracle pour voir les Canaris soulever le trophée après douze années d’attente.

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À l’inverse, Galatasaray touche au but. Les Rouge et Jaune ne sont plus qu’à une victoire de décrocher le 26e titre de leur histoire, et un quatrième consécutif depuis 2022. Une performance rare, déjà réalisée par le club entre 1996 et 2000, période marquée notamment par un sacre en Coupe UEFA et une Supercoupe de l’UEFA historique.

Vers un sacre historique pour Galatasaray

La ligne d’arrivée se rapproche, et Galatasaray avance sans trembler. Portés par une dynamique impressionnante et une maîtrise collective qui ne faiblit pas, les hommes d’Okan Buruk ont désormais toutes les cartes en main. Une seule victoire suffit pour valider un 26e titre et confirmer une domination totale sur le football turc. Mais au-delà du trophée, c’est la manière qui marque : autorité dans les grands rendez-vous, solidité mentale, efficacité offensive. Ce Galatasaray-là ne laisse rien au hasard. Et sauf retournement improbable, le sacre n’est plus une question de “si”, mais de “quand”.

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Surtout, ce potentiel sacre s’inscrit dans une continuité rare. Depuis plusieurs saisons, le club a su construire un effectif équilibré, mêlant cadres expérimentés et joueurs décisifs dans les moments clés. Cette stabilité explique en grande partie leur domination actuelle. Mais elle envoie aussi un message clair au reste du championnat : Galatasaray ne se contente pas de gagner, il installe une ère. Et si cette dynamique se confirme, les Lions pourraient bien marquer durablement l’histoire récente du football turc.

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En tout cas, la Süper Lig nous aura offert une très belle saison, et permis de découvrir un grand nombre de joueurs de très haut niveau.