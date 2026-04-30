Mercato AS Monaco: Urgent ! Maghnes Akliouche choisit le PSG

Le PSG a récemment réactivé le dossier menant à Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco. Le joueur de 24 ans veut rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Le club monégasque, lui, ne compte pas brader son joueur français.

Mercato : Le PSG relance la piste Maghnes Akliouche !

Déjà suivi de près par Luis Campos ces derniers mois, Maghnes Akliouche serait de nouveau au cœur des priorités du mercato estival. D’après les informations relayées par Sky Sport, le conseiller sportif du PSG aurait repris langue avec l’entourage du numéro 11 de l’AS Monaco afin de relancer concrètement la possibilité d’un transfert.

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Un signal fort envoyé par le club de la capitale, qui souhaiterait faire comprendre au clan Akliouche sa réelle volonté de conclure un accord cet été. L’international français figure très haut sur la short-list de Campos, preuve de l’intérêt grandissant du Paris SG à son égard.

Le journaliste Sacha Tavolieri explique notamment que cette offensive serait notamment portée par Luis Enrique, l’entraîneur parisien. Le technicien espagnol aurait été particulièrement impressionné par les performances du natif de Tremblay-en-France cette saison.

Convaincu de son potentiel, Enrique estime être capable de le faire franchir un cap supplémentaire et d’en faire un élément majeur de son projet de jeu. Mais le Paris Saint-Germain devra mettre la main à la poche pour convaincre l’AS Monaco de le laisser partir.

Monaco réclame au moins 70M€ pour Akliouche

Pour comprendre l’emballement autour de Maghnes Akliouche, il faut remonter à sa prestation XXL face au Paris SG en Ligue des Champions. Ce soir-là, le protégé de Sébastien Pocognoli a été tout simplement décisif avec un but et 1 passe décisive, au point de définitivement convaincre Luis Campos de passer à l’action.

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Le directeur sportif parisien suivait le joueur depuis plusieurs années déjà, séduit par sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés. Mais c’est cette nuit européenne qui aurait fait basculer la décision. Depuis, selon Sky Sports, le PSG est revenu concrètement vers l’entourage du joueur pour formaliser son intérêt.

Akliouche figure aujourd’hui en tête de la short-list parisienne pour le mercato estival. Du côté du joueur, le choix semble déjà fait : Maghnes Akliouche aurait déjà fait savoir à son entourage qu’il donnait sa priorité au PSG. Séduit par la perspective de rejoindre Paris et de travailler sous les ordres de Luis Enrique, il pousserait en interne pour que l’opération se concrétise dans les semaines à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche est évalué à au moins 70 millions d’euros par la direction de l’ASM. Car sur le Rocher, les dirigeants de l’AS Monaco ne se feraient guère d’illusions.

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Thiago Scuro et les siens s’attendent à être fortement sollicités pour leur jeune talent lors du prochain mercato estival. En interne, les Monégasques anticipent déjà un départ et auraient commencé à explorer différentes pistes pour lui trouver un successeur.