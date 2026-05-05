ASSE : Des retours positifs, mais encore des incertitudes

À quatre jours du match décisif contre Amiens, l’ASSE enregistre des retours à l’entraînement, ce mardi. Cependant, plusieurs joueurs sont encore incertains.

L’ASSE décimée par les blessures dans le sprint final

Touchée par une vague de blessures dans le sprint final de la saison, l’ASSE est toujours privée de plusieurs joueurs, pour le dernier match de la saison régulière. Elle a perdu Chico Lamba, Mahmoud Jaber et Florian Tardieu, mais aussi les jeunes Paul Eymard et Nadir El Jamali, pour le reste de la saison.

Touché aux ischios, Julien Le Cardinal a manqué les deux matchs perdus contre Troyes et Rodez. Quant à Zuriko Davitashvili, il a été victime d’une entorse à la cheville contre l’ESTAC (0-3), quittant le terrain prématurément après le quart d’heure de jeu. Il a ensuite manqué à l’appel, lors de la défaite à Rodez AF (1-2). Souffrant du mollet, Aïmen Moueffek était aussi absent du groupe stéphanois contre le club ruthénois.

Le Cardinal de retour à l’entraînement collectif, mais partiellement

Ce mardi, ces joueurs ont fait leur retour à l’entraînement, le premier de la semaine, pour préparer le match contre Amiens SC. Le Cardinal a travaillé partiellement avec le groupe. Il a été ménagé sur certains exercices collectifs, selon les informations de Peuple-Vert.

À voir

Mercato PSG : Le Bayern annonce son intérêt pour Hakimi !

Le défenseur central est en approche comme il avait annoncé la semaine dernière. « Sauf contretemps, je devrais être opérationnel la semaine prochaine », avait-il laissé entendre. Son retour confirme donc son annonce. Néanmoins, il reste incertain à quatre jours de la rencontre cruciale de l’AS Saint-Etienne avec les Amiénois.

Davitashvili et Moueffek en individuel, Pedro reste incertain contre Amiens

Également sur le retour, Davitashvili et Moueffek « ont travaillé uniquement en individuel avec un préparateur physique », comme indiqué par le média spécialisé. Leur présence dans le groupe contre le club picard est peu probable. En tout cas, il est encore trop tôt pour savoir s’ils seront aptes pour le match prévu à Geoffroy-Guichard.

Sorti contre RAF (à la 58e minute) à la suite d’une alerte aux adducteurs, Kevin Pedro a passé des examens. Son état reste incertain pour l’heure. Tout comme son retour dans le groupe de l’ASSE pour la 34e journée du championnat.

Lire aussis ur l’ASSE :

ASSE :Duel avec Le Mans pour la montée, avantage pour Sainté

ASSE : Le message fort du Mans à Saint-Etienne avant Bastia

À voir

Mercato : L’OM a une surprise en cas d’échec avec Fournier !

Selon les dernières infos de la source, « la possibilité de voir le jeune défenseur central, samedi, n’est pas à exclure ». Mais la décision sur sa présence contre Amiens dépendra de l’évolution de sa guérison.