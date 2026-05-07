Finale C1 : Harry Kane donne son favori entre PSG et Arsenal

Harry Kane était visiblement dévasté après l’élimination du Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions face au PSG. La star anglaise a toutefois eu le temps de dévoiler son favori pour la finale de la Coupe aux grandes oreilles entre les Parisiens et Arsenal.

Bayern Munich – PSG : Les larmes de Harry Kane

Harry Kane a marqué dans les arrêts de jeu de la demi-finale retour de Ligue des Champions, à l’Allianz Arena, mais le Bayern Munich a tout de même échoué face au Paris Saint-Germain, qui s’est qualifié pour la finale avec un score de 6-5 sur l’ensemble des deux rencontres.

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Au coup de sifflet final, l’attaquant anglais de 32 ans a enfoui son visage dans son maillot, submergé par l’émotion après cette défaite douloureuse. Manuel Neuer a été parmi les premiers à le réconforter, en le prenant dans ses bras sur la pelouse. Ensuite, l’entraîneur bavarois, Vincent Kompany, s’est également approché de son numéro 9 pour lui apporter son soutien, alors que l’équipe saluait les supporters présents.

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Malgré la déception, Harry Kane a encore une chance de terminer la saison avec un trophée lors de la prochaine finale de la Coupe d’Allemagne contre Stuttgart. Après cette séquence, le capitaine de la sélection anglaise s’est arrêté en zone pour livrer ses analyses sur la rencontre et évoquer la finale à venir entre le PSG et Arsenal.

Harry Kane : « À mon avis, le PSG est légèrement favori en finale ! »

Vainqueur du Bayern Munich au cumulé (5-6), le Paris SG affrontera Arsenal en finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie. Une qualification obtenue avec des Parisiens encore impressionnants, notamment en défense (Willian Pacho et Marquinhos surtout).

Mais il ne faudrait pas oublier Joao Neves ou Khvicha Kvaratskhelia notamment. Une force collective qui fait la force de ce PSG, qui apparait aux yeux de Harry Kane comme le favori de la finale face aux Gunners.

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Au micro de Sky Sports, l’avant-centre du club allemand a donné son pronostic pour la victoire finale. « À mon avis, le Paris Saint-Germain est légèrement favori en finale ! », a notamment déclaré Harry Kane.