Mercato PSG : Le Bayern annonce son intérêt pour Hakimi !

À la veille d’affronter son équipe en demi-finale retour de l’UEFA Champions League, à l’Allianz Arena, le Bayern Munich, par la voix de son président, a officiellement annoncé son intérêt pour Achraf Hakimi, arrière droit du PSG.

Mercato PSG : Hoeness drague Hakimi pour le Bayern

Interrogé par DAZN, le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a été invité à choisir un joueur du Paris Saint-Germain qu’il aimerait bien intégrer à l’effectif de Vincent Kompany. Sans tergiverse, le dirigeant bavarois a publiquement prononcé le nom d’Achraf Hakimi comme la recrue idéale pour le Rekordmeister.

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« S’il y a un joueur du PSG que je peux recruter, c’est Achraf Hakimi. On le prendrait immédiatement, car il s’adapterait parfaitement à notre système », a lâché le dirigeant allemand, qui sait que Hakimi s’est notamment fait connaitre avec le Borussia Dortmund, où il a pu exploser très tôt avec le football très offensif pratiqué en Bundesliga.

Simple coïncidence ou choix habile, le Bayern Munich ne parvient pas à s’entendre avec Konrad Laimer pour prolonger son contrat qui expire en juin 2027.

« Quand vous lisez ce qui est rapporté sur ses prétentions salariales, il faut relativiser. Konny est un joueur que j’estime beaucoup, mais il n’est pas Maradona ou Kane. Des joueurs comme lui doivent accepter qu’il y a des limites, même s’ils gagnent un très bon salaire », a ajouté Uli Hoeness, en réponse aux exigences très élevées de l’international autrichien de 28 ans. Mais déloger Hakimi de Paris ne sera pas une mince affaire.

Le Bayern Munich rêve d’Achraf Hakimi

Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan pour 68 millions d’euros, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé comme le meilleur joueur de la planète à son poste. Après avoir tout gagné avec le Paris Saint-Germain, l’international marocain pourrait être tenté par un autre challenge chez un autre grand d’Europe en cas de doublé en Ligue des Champions.

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Le Bayern Munich, tout comme le Real Madrid, le Qatar et des clubs saoudiens, serait prêt à dégainer en cas de départ confirmé. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Achraf Hakimi est aujourd’hui évalué à 80 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Si ce montant n’est pas une montagne infranchissable pour les prétendants du Ballon d’Or 2025, déloger Hakimi de Paris ne sera pas une partie de plaisir, puisque Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar le considèrent comme intouchable du fait de son importance au sein du club de la capitale française.

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Toutefois, l’intérêt du Bayern Munich pourrait déboucher sur une bataille de chiffres entre les plus grandes puissances du continent dès l’ouverture du prochain mercato estival.