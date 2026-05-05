PSG Mercato: Incroyable ! Le clan Barcola prépare son départ

Déçu de son statut, Bradley Barcola songerait de plus en plus à quitter le PSG lors du prochain mercato estival. L’entourage de l’attaquant français sonderait même déjà le marché pour lui trouver un nouveau point de chute.

Mercato : Bradley Barcola prêt à quitter le PSG ?

Dernièrement, Walid Acherchour jetait un doute sur l’avenir de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain en expliquant notamment : « les échos que j’ai, c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut. Globalement, son statut de quatrième, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Yan Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de sort. »

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Et ces dernières heures, cette tendance en confirmée du côté de l’Angleterre, où le journaliste Graeme Bailey assure que l’ancien ailier de l’OL commencerait déjà à s’imaginer loin du Paris Saint-Germain. Si bien que ses représentants auraient d’ores et déjà débuté leur prise de renseignements concernant de possibles destinations.

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Arrivé en août 2023 contre un chèque de 45 millions d’euros, Barcola pourrait donc être en train de disputer ses derniers mois sous les couleurs parisiennes avant de partir vers de nouveaux horizons. Dans un mercato aussi mouvant, ce type de démarche ne garantit pas forcément un départ, mais traduit au minimum une vraie phase d’observation du principal concerné. Mais quid du PSG dans ce dossier ?

Le Paris SG prêt à entamer les négociations pour Barcola ?

Bien qu’il continue à jouer un rôle important sous les ordres de Luis Enrique, l’international français se retrouve plus régulièrement en marge du trio offensif jugé prioritaire, avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Dans une attaque aussi dense, Bradley Barcola pourrait alors craindre de devenir le grand sacrifié.

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Surtout que le PSG serait positionné pour recruter le virevoltant ailier ivoirien du RB Leipzig, Yan Diomandé (19 ans). Et il se murmure même que le Paris Saint-Germain pourrait accepter une offre comprise entre 70 et 80 millions d’euros pour libérer Bradley Barcola.

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Ces dernières, la presse anglaise et plus précisément TEAMtalk a remis de l’huile sur le feu en indiquant que Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund Dortmund et le FC Barcelone seraient positionnés pour récupérer le joueur de 23 ans dès le prochain mercato estival.