Mercato : L’OM a une surprise en cas d’échec avec Fournier !

En quête d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, l’OM avance sur le dossier Julien Fournier. Mais les Phocéens assurent leurs arrières…

Mercato : L’OM a déjà des alternatives si Julien Fournier échoue !

Medhi Benatia ayant confirmé qu’il s’en irait au terme de la saison, l’Olympique de Marseille s’est rapidement mis en quête de trouver son successeur. Les dirigeants semblent même avoir déjà trouvé l’heureux élu en la personne de Julien Fournier. Son profil séduit en raison de sa grande connaissance de l’écosystème marseillais.

L’homme de 52 ans a fait ses preuves aux côtés de Pape Diouf. Son talent de fin négociateur, confirmé pendant plus d’une décennie à l’OGC Nice, valide son expertise. Julien Fournier se serait même récemment entretenu avec la direction de l’OM afin de jeter les bases d’un accord.

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Julien Fournier est chaud à l’idée de revenir à Marseille. Sauf que rien n’est pas encore signé entre les parties impliquées. Cela laisse la porte ouverte à des scénarios inattendus. Des alternatives crédibles émergent alors à Marseille afin de parer à toute éventualité.

Des candidature d’ancien joueurs se multiplient

Johan Honnet sur BFM Marseille l’assure, des candidatures atypiques se bousculent à l’OM. Parmi elles, d’anciens joueurs cherchant à intégrer l’institution phocéenne en dépit de leur manque d’expérience à ce poste de directeur sportif. Ces « sollicitations surprises » témoignent de l’attractivité persistante de Marseille.

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Le verdict final repose entre les mains de Frank McCourt et du nouveau président Stéphane Richard. Entre l’expérience de Julien Fournier et l’audace de profils spontanés, Marseille devra trancher.