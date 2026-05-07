RC Lens-PSG : Enorme coup dur confirmé avant le choc

‎‎Le RC Lens et Pierre Sage abordent le choc contre le PSG avec un sérieux casse-tête défensif. Expulsé face à l’OGC Nice, Saud Abdulhamid a officiellement écopé de deux matchs de suspension, un coup dur qui tombe au pire moment pour les Sang et Or.

‎RC Lens-PSG : Une suspension qui tombe comme un orage pour le RCL

‎Bollaert s’apprête à vibrer pour l’un des grands rendez-vous de cette fin de saison. Mais dans les couloirs lensois, l’ambiance s’est légèrement refroidie. Saud Abdulhamid manquera non seulement le déplacement à Nantes, mais aussi la réception du PSG le 13 mai prochain.

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‎Le piston saoudien paie son expulsion reçue face à l’OGC Nice. Verdict immédiat : deux matchs fermes. Une sanction logique sur le plan réglementaire, mais extrêmement pénalisante pour un RC Lens qui cherche encore à verrouiller ses ambitions européennes.

‎Pierre Sage perd une arme précieuse

‎Depuis plusieurs semaines, Abdulhamid s’était imposé comme un élément capable de dynamiter son couloir. Son volume de course et sa capacité à répéter les efforts offraient un équilibre précieux au système lensois. ‎Sans lui, Pierre Sage devra bricoler. Et face au PSG, chaque faille se transforme souvent en punition immédiate.

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Paris adore attaquer les espaces laissés sur les côtés. L’absence d’un piston rapide et discipliné peut donc peser très lourd dans la balance. ‎Le calendrier n’offre aucun répit au RC Lens. Après Nantes, voilà le Paris SG. Deux matchs où l’intensité physique sera maximale. Cette suspension intervient donc dans une période où la profondeur d’effectif devient essentielle.