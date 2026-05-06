Mercato PSG : Une surprise de Liga pour l’après-Marquinhos ?

Concentré sur sa fin de saison en Ligue 1 et sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG garde n’en oublie pas pour autant le prochain mercato estival. Surtout l’éventuelle succession de Marquinhos, qui pourrait faire ses adieux.

Mercato : Le PSG veut arracher un crack à l’Atlético Madrid

Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo a clairement annoncé le départ de Marquinhos à la fin de la saison en cours. « Est-ce que le PSG ne va pas avoir besoin d’un défenseur central l’année prochaine puisque Marquinhos va arrêter. Il va peut-être falloir un défenseur central non ? », a déclaré le journaliste sportif, convaincu que les dirigeants parisiens vont recruter un nouveau joueur en défense pour remplacer l’international brésilien de 31 ans.

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Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos pourrait donc tourner une page importante de sa carrière, obligeant ainsi le Paris Saint-Germain à attirer un autre crack à son poste. Et si plusieurs noms sont évoqués depuis plusieurs semaines, l’heureux élu pourrait débarquer en provenance de la Liga, précisément de l’Atlético Madrid. En effet, selon les informations de Fichajes, Luis Enrique serait intéressé par Marc Pubill.

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Ce mercredi, le site espagnol révèle que l’entraîneur du PSG ferait le forcing auprès de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour recruter le défenseur de 22 ans. L’été dernier, l’Atlético avait réalisé une belle affaire en recrutant l’international espagnol olympique contre un chèque de 16 millions d’euros en provenance d’Almeria.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Marc Pubill n’est pas forcément sur le marché, mais si un club se présentait avec une enveloppe de 80 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, la direction de l’Atlético pourrait envisager son départ. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain. Du haut de ses 1,90m, Marc Pubill possède un profil athlétique qui plait énormément à Luis Enrique.

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Il apporterait de la densité à la charnière centrale parisienne aux côtés de Willian Pacho. Sans perdre de vue que le protégé de Diego Simeone a effectué le début de sa carrière au poste de latéral droit. Une polyvalence qui séduit encore davantage Luis Enrique pour remplacer éventuellement Achraf Hakimi, de plus en plus sollicité.