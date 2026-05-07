Mercato OM : C’est terminé, un crack dit non à Marseille  

Annoncé sur la short-list des dirigeants de l’OM pour le prochain mercato estival, Luis Henrique ne viendra finalement pas à Marseille. Le Brésilien a tranché pour son avenir.

Mercato OM : Luis Henrique recale Marseille

L’espoir a tourné court pour les deux Olympiques. Courtisés par Lyon et l’OM en vue du prochain mercato, Luis Henrique a opposé une fin de recevoir à ses prétendants français. L’ailier brésilien, pourtant en plein doute sous les couleurs de l’Inter Milan, refuse de quitter le navire italien.

Transféré l’été dernier de Marseille vers l’Inter pour 23 millions d’euros, le joueur peine à convaincre chez le champion d’Italie. Son rendement déçoit. Mais malgré cette méforme, sa cote reste intacte sur le marché. Outre les deux clubs français, les Turcs de Besiktas surveillent aussi sa situation de près. Ces courtisans ne semblent pas refroidis par sa saison poussive en Lombardie.

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À Lyon, son profil technique et sa vivacité devaient compenser les départs prévus en attaque, notamment celui de Malick Fofana. À Marseille, on misait sur son passé au club et sa connaissance de l’environnement pour reconstruire un secteur offensif après une saison un peu catastrophique. La réponse de l’intéressé est une douche froide pour les Phocéens.

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Lors d’un entretien accordé au média brésilien Globo Esporte, Luis Henrique s’est montré catégorique. Il ignore les sirènes lyonnaises et marseillaises. Son seul objectif ? S’imposer chez les Nerazzurri. Il assure ressentir la confiance de son entourage professionnel et souhaite poursuivre son aventure milanaise coûte que coûte. « Je suis dans l’un des plus grands clubs du monde et je n’ai aucune raison de partir. Je sens la confiance du club et de mes coéquipiers et je veux rester », a-t-il affirmé.