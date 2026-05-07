Mercato OM : Ça s’accélère, un goleador dit oui à Benatia  

Un serial buteur algérien fait craquer les dirigeants de l’OM. Mais les finances du club phocéen ne permettent pas de boucler le deal.

Mercato OM : Anis Hadj Moussa attendu à Marseille cet été ?

Marseille tremble et ses ambitions s’effritent. Alors que le club phocéen rêve d’Anis Hadj Moussa pour animer son aile droite, la réalité financière complique les désirs des pensionnaires du Vélodrome. L’international algérien du Feyenoord, devenu trop onéreux, semble s’éloigner d’un OM en crise.

L’Olympique de Marseille traverse un sale temps. Solidement installé sur le podium il y a peu, l’équipe d’Habib Beye sombre. Les chiffres sont accablants : quatre défaites et un nul en six matchs. Ce bilan catastrophique pousse l’écurie phocéenne à une triste septième place. À deux journées du terme, l’espoir européen s’affaiblit.

À voir

‎ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant le SC Amiens !

Lire aussi : Mercato : L’OM dégote un défenseur marocain à 15 M€ !

Le terrain trahit les ambitions. Les cadres ne répondent plus. Mason Greenwood, leader défaillant, se dirige d’ailleurs vers la sortie. Pour lui succéder, le nom d’Hadj Moussa revient, mais l’opération s’annonce compliquée. Marseille veut, mais Marseille ne peut plus. Le prolifique ailier est toutefois prêt à poser ses valises sur la Canebière.

Lire la suite sur l’OM

‎Mercato : Banni par son entraîneur, il va débarquer à l’OM

Ça chauffe à l’OM : Altercation entre Beye et Greenwood ?

À voir

‎Bayern-PSG : Luis Enrique règle ses comptes après la qualif

La cote de l’Algérien explose. Avec 11 buts et 7 passes décisives aux Pays-Bas, l’attaquant affole les compteurs et attire les recruteurs. Si Foot Mercato confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille, l’absence de Ligue des Champions change la donne. Sans moyens, difficile de lutter. D’autant que le LOSC, doté d’une santé financière bien plus robuste, entre désormais dans la course. Face aux 20 millions d’euros réclamés pour le joueur, les Phocéens ne sont pas prêts à dégainer cette somme.