Mercato : L’OM peut rêver, Kompany pour remplacer Beye ?

À quelques heures du choc Bayern-PSG en Ligue des champions, le nom de Vincent Kompany ressurgit avec force du côté de l’OM. Son affection pour le club phocéen provoque diverses interprétations.

OM : Vincent Kompany, un entraîneur au cœur olympien

Qui rejoindra Arsenal en finale de Ligue des champions ? Le verdict sera connu ce soir, à l’issue du match retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Les Bavarois, poussés par le public incandescent de l’Allianz Arena, tentera de renverser les Parisiens, vainqueurs à l’aller (5-4).

Mais avant ce choc, Vincent Kompany se retrouve sous le feu des projecteurs. Non seulement pour ses prouesses tactiques, mais aussi pour son cœur qui bat en ciel et blanc. L’entraîneur du Bayern Munich est en effet un fervent supporter de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a bercé son enfance et ses rêves.

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Dès 2013, l’ancien défenseur belge confirmait qu’il avait été séduit par la génération mythique de Basile Boli. « Il faut savoir que je suis supporter de Marseille », rappelle RMC Sport dans son article du jour. Ses anciens coéquipiers, tels que Michy Batshuayi et Samir Nasri, ont eux-aussi régulièrement témoigné de cet attachement.

Le fantasme d’une future collaboration à Marseille

Une remontada de Vincent Kompany ce soir face au PSG aura forcément une saveur unique pour de nombreux supporters phocéens. D’autant plus que la confirmation son amour pour l’OM intervient à un moment clé. Habib Beye n’étant plus certain de poursuivre l’aventure sur le banc marseillais.

Le fantasme d’une arrivée de Vincent Kompany agite alors la cité phocéenne. L’idée de voir l’ancien défenseur de Manchester City diriger un jour le navire marseillais fait rêver de nombreux supporters. La réalité contractuelle vient cependant tempérer ces espoirs.

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Le coach de 40 ans est engagé avec le Bayern jusqu’en 2029, où il réalise un parcours exemplaire. Son équipe est déjà Championne de Bundesliga et en lice pour un titre continental. L’intéressé n’envisage pas aussi de quitter la Bavière sitôt. Même si l’OM reste gravé dans son cœur, ce mariage n’est pas pour demain.