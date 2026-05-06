Ça chauffe à l’OM : Altercation entre Beye et Greenwood ?

L’heure n’est pas à la fête à l’OM. La séance d’entraînement de ce mercredi aurait donné lieu à de nouvelles scènes de tensions entre Habib Beye et son groupe. Mason Greenwood est particulièrement pointé du doigt.

OM : Clash à l’entraînement, Habib Beye explose de colère

La mèche est allumée, et la bombe est en passe d’exploser à l’Olympique de Marseille. Quatre jours après l’humiliation subie à Nantes (3-0), les effets de cette déroute sont encore perceptibles. Il y a d’abord eu la mise au vert forcée des joueurs à la Commanderie, suivie de l’opération boycott lancée par les supporters en colère.

C’est dans cette atmosphère tendue que Habib Beye et ses troupes préparent le prochain déplacement au Havre. Et les choses ne se déroulent pas de la meilleure des manières. A en croire les informations de Foot Mercato, l’entraînement de ce mercredi à La Commanderie a été sous fond de tension.

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Alors que la séance devait insuffler une nouvelle éthique de travail, le technicien sénégalais s’est heurté à un mur d’indifférence. Ce qui l’a littéralement fait exploser de colère. Habib Beye aurait pris la décision d’interrompre prématurément l’entraînement. Il a quitté la pelouse, laissant ses joueurs pétrifiés sur le terrain.

Mason Greenwood agace de plus en plus

Au cœur de cette colère noire, un nom revient avec insistance : Mason Greenwood. L’attaquant anglais était déjà critiqué pour son manque d’implication défensif. Il aurait de nouveau exaspéré son coach par son attitude nonchalante.

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Cette rupture entre le meilleur buteur de l’OM et son entraîneur entraîneur illustre le malaise profond qui ronge le vestiaire. L’équipe phocéenne semble avoir perdu bien plus qu’un match à Nantes. Son unité vacille en cette fin de saison cauchemardesque