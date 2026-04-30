ASSE : Gros aveu de Larsonneur après Troyes et avant Rodez

Transparent lors du match perdu par l’ASSE face à l’ESTAC (0-3), Gautier Larsonneur a reconnu sa part de responsabilité. Il promet d’être plus décisif contre Rodez AF, samedi (20h).

ASSE : Larsonneur avoue « les erreurs commises »

L’ASSE a concédé trois buts contre l’ES Troyes AC, samedi dernier, lors d’une confrontation directe et décisive pour la montée en Ligue 1. Ce fut un naufrage collectif pour l’équipe stéphanoise, notamment en deuxième période. Néanmoins, Gautier Larsonneur a une grande part de responsabilité dans cette défaite.

Il n’a pas été décisif sur le premier but et a offert le deuxième but sur une grosse bourde. Le gardien de but numéro 1 des Verts est passé a côté de son match contre le club aubois. Il a concédé 3 buts en 4 tirs cadrés.

Critiqué sévèrement, pointé du doigt et désormais contesté, il reconnaît sa culpabilité pour le match de la 32e journée de Ligue 2. « Dimanche, ça a été dur pour tout le monde, le résultat est difficile à encaisser, c’est évident. On a analysé la prestation contre Troyes, les erreurs commises », a-t-il avoué en conférence de presse d’avant-match.

L’appel du capitaine : « Il ne faut pas se laisser abattre, il faut faire le nécessaire »

Gautier Larsonneur espère être plus performant et décisif, avec ses coéquipiers, face à Rodez AF, lors de la 33e et avant dernière journée du championnat. « Jusqu’à présent, on a su rebondir après les coups durs, trop nombreux cette saison. Il reste deux journées, on est toujours dans la course, il ne faut pas se laisser abattre et il faut faire le nécessaire », a-t-il déclaré.

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Même si la présence du portier et capitaine de l’ASSE en conférence de presse est vue comme un indice pour une titularisation, il n’est pas exclu qu’il démarre le match contre RAF, au stade Paul-Lignon, sur le banc de touche.