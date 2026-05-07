Mercato OL :Lyon déniche un talentueux défenseur en National

L’OL suivrait de près un jeune joueur de Goal FC. Des contacts auraient été pris pour évoquer les modalités de son arrivée à Lyon.

Mercato : L’OL s’intéresse à Axel Bargain de Goal FC

L’OL est toujours à l’affût de jeunes talents, après avoir promu plusieurs jeunes joueurs de Réserve dans son équipe professionnelle ces dernières saisons. Au cours de leurs prospections, les recruteurs du club rhodanien ont repéré Axel Bargain au Goal FC, en National. Son talent et ses qualités technique auraient séduit les scouts lyonnais. Son profil est coché par le club rhodanien, comme l’avait révélé Le Progrès.

Ce jeudi, Olympique et Lyonnais confirme l’intérêt de Lyon pour le défenseur de 20 ans. Il a été supervisé plus d’une fois selon le média spécialisé. Les premiers contacts ont été lancés par Christian Bassila, le directeur du centre de formation, comme indiqué par la source.

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L’Olympique Lyonnais est passé à l’offensive, car Axel Bargain est également suivi par plusieurs clubs, dont l’EA Guingamp en Ligue 2 ou encore Dijon FCO, proche de la montée en Ligue 2.

Qui est Axel Bargain ?

Axel Bargain est un défenseur central de 1,87 m, natif de Quimper. Il a été formé au Stade Brestois entre 2018 et 2025, avant de rejoindre Goal FC en juillet 2025. Profitant de la campagne du club breton en Ligue des champions en 2024-2025, la cible de l’OL avait disputé la Youth League. Il avait fait 5 apparitions.

Cette saison, il a pris part à 17 matchs de championnat, pour 16 titularisations. Axel Bargain est donc un crack de l’équipe du Grand Ouest association lyonnaise Football Club (Goal).

L’Académie de Lyon se vide !

En effet, le club rhodanien cherche à renforcer son Académie, qui a promu de nombreux joueurs en pro, dont Rémi Himbert (18 ans), Khalis Merah (19 ans) et Mathys De Carvalho (22 ans), qui ont gagné leurs places.

Quant à Steeve Kango (19 ans, 4 matchs en Ligue 1 et 2 en Ligue Europa), Adil Amdani (17 ans, 4 apparitions en Ligue 1 ; 2 en Ligue Europa et 1 en coupe de France) et Tiago Gonçalves (18 ans, 3 apparitions en Europa League), ils sont dans la rotation de Paulo Fonseca.

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D’autres jeunes Lyonnais sont partis ou ont été transférés, notamment Saël Kumbedi (21 ans, Wolfsburg) et Téo Barisic (21 ans, HNK Rijeka en Croatie), en janvier 2026. Enzo Molebe (18 ans) et Alejandro Gomes Rodríguez sont prêtés respectivement au Montpellier HSC et au FC Annecy en Ligue 2.