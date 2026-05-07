OM : Rebondissement, Beye crée la surprise avant le Havre

Dans un climat très tendu à l’OM, Habib Beye crée la surprise. L’entraîneur marseillais a réintégré Himad Abdelli dans son groupe avant le choc décisif face au Havre.

OM : Habib Beye réintègre Himad Abdelli dans le groupe

L’Olympique de Marseille défiera ce dimanche Le Havre sous fond de tension et de querelles intestines. Les hommes de Habib Beye sont actuellement septièmes au classement, à deux journées de la fin du championnat. Ils n’ont plus aucun droit à l’erreur s’ils veulent décrocher une place qualificative pour l’Europe.

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La direction de l’OM a ainsi imposé une nouvelle mise au vert pour tenter de provoquer un sursaut d’orgueil. Cette décision pèse cependant sur le moral des troupes. L’Équipe rapporte que l’usure mentale gagne de nombreux joueurs, exténués par ces nuits forcées au centre Robert Louis-Dreyfus.

Une retour à l’apaisement progressif

Et au milieu de ce marasme interne, un rebondissement vient de se produire. Himad Abdelli, que l’on disait banni de l’équipière première jusqu’à la fin de l’exercice, a été réintégré, indique le quotidien sportif. Son altercation musclée avec Habib Beye ne devrait pas avoir des répercussions drastiques.

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Ou du moins, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille fait preuve de souplesse. Il aura besoin de toutes ses forces en vue d’éviter une fin de saison cauchemardesque. L’urgence de la situation a visiblement poussé à l’apaisement. Reste à savoir si Himad Abdelli sera convoqué pour le match contre le Havre. Le doute plane.