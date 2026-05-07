OM : C’est officiel, deux joueurs quittent déjà Marseille

À quelques jours du choc contre Le Havre, la direction de l’OM a annoncé le départ anticipé de deux joueurs. Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré ne joueront plus sous le maillot phocéen en cette fin de saison pour cause de blessures.

OM : C’est terminé pour Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré

L’hécatombe physique se poursuit de plus belle à l’Olympique de Marseille. Via un communiqué publié sur son officiel, l’OM a confirmé la fin de saison de Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré. Le défenseur marocain et le milieu ivoirien ne disputeront point les deux derniers matchs contre Le Havre et le Stade Rennais.

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Les deux joueurs ont été autorisés à quitter la cité phocéenne afin de soigner des blessures persistantes qui ont gâché leur exercice. Notons que Nayef Aguerd a été freiné par une pubalgie tenace et opéré en mars dernier. Il a rejoint le Maroc. L’ancien Rennais y suivra une rééducation spécifique avec le staff de sa sélection nationale. Son objectif est clair : être prêt pour le Mondial 2026 dès juin.

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Hamed Junior Traoré s’est de son côté envolé pour la Finlande. Le milieu offensif va subir une intervention chirurgicale des adducteurs, encadrée par un spécialiste renommé. Ces deux départs restent tout de même un coup dur pour Habib Beye. L’entraîneur de l’OM devra disputer les deux prochains matchs avec un effectif amoindri.