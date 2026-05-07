Mercato Galatasaray : Énorme retournement pour Noa Lang

Coup de tonnerre à Istanbul. Alors que tout laissait croire que Galatasaray miserait sur la continuité avec Noa Lang, la donne aurait brusquement changé en interne. D’après les révélations de Fabrizio Romano, les dirigeants stambouliotes ne prévoient plus de lever l’option d’achat de l’international néerlandais. Un choix fort, qui pourrait annoncer un été bien plus agité que prévu sur les rives du Bosphore.

Un dossier qui a soudainement changé de cap

Alors que Galatasaray commençait à esquisser les grandes lignes de son mercato estival, une décision surprenante aurait été prise en interne au sujet de Noa Lang. Arrivé avec un statut prometteur et présenté comme l’une des pièces maîtresses du renouveau offensif stambouliote, l’international néerlandais ne serait finalement pas retenu au terme de la saison.

Lisez aussi : Mercato OM : Retournement de situation pour Noa Lang ?

À voir

Mercato OL :Lyon déniche un talentueux défenseur en National

Selon les révélations de Fabrizio Romano, les dirigeants du club n’envisagent pas de lever son option d’achat, ce qui bouleverse totalement la stratégie de Galatasaray pour l’été 2026. Pourtant, les premiers mois de Noa Lang sous le maillot de Galatasaray avaient laissé entrevoir un vrai potentiel.

Capable d’apporter percussion, créativité et une différence technique dans les espaces réduits, le Néerlandais semblait taillé pour s’imposer dans le schéma offensif stambouliote. Mais entre irrégularité, concurrence en attaque et les attentes colossales autour du club, la dynamique aurait peu à peu basculé en interne.

D’après plusieurs fuites venues de Turquie, les dirigeants de Galatasaray souhaiteraient désormais recentrer leurs priorités sur un profil jugé plus décisif et plus constant sur la durée d’une saison. Une tendance qui expliquerait pourquoi ils ont choisi de ne pas investir davantage dans le dossier Noa Lang, malgré les espoirs placés en lui à son arrivée.

Une saison en dessous des espérances

Sur le plan des chiffres, Noa Lang n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un joueur clé de Galatasaray cette saison. Bien qu’il ait montré de belles séquences balle au pied et quelques éclats techniques rappelant tout son talent, l’ailier néerlandais est resté trop inconstant pour convaincre pleinement le staff stambouliote.

À voir

OM : C’est officiel, deux joueurs quittent déjà Marseille

Lisez aussi : Mercato OM : Transfert de Noa Lang réglé, voici les détails

Entre blessures, rotations et performances en dents de scie lors des grands rendez-vous, son apport est finalement demeuré bien en dessous des attentes placées en lui à son arrivée. Avec un bilan jugé insuffisant par une partie des supporters et des dirigeants, Galatasaray aurait ainsi décidé de ne pas prolonger l’aventure au-delà de cette saison 2025-2026.

Lire la suite sur Galatasaray

Galatasaray : Comment Mauro Icardi est entré dans la légende

Süper Lig : Osimhen et Galatasaray foncent vers le titre

À voir

Finale C1 : Harry Kane donne son favori entre PSG et Arsenal

Une issue qui ressemble davantage à une opportunité manquée qu’à un véritable succès pour les deux camps. Reste désormais à voir comment va se terminer ce dossier.