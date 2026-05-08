Alerte Mercato ASSE : KSV sur un coup surprenant en National

L’ASSE et Kilmer Sports Ventures continuent de fouiller les divisions françaises avec une idée claire : miser sur des joueurs jeunes, solides et encore accessibles avant l’explosion de leur valeur. Dans cette logique, le nom d’Élie N’Gatta, latéral droit du FC Sochaux, apparaît dans les radars stéphanois avant un mercato qui pourrait réserver quelques surprises.

‎Mercato ASSE : Élie N’Gatta, un profil moderne qui attire les regards

‎À seulement 20 ans, Élie N’Gatta commence à faire beaucoup de bruit loin des projecteurs de la Ligue 1. Le défenseur franco-ivoirien s’est imposé cette saison comme une pièce essentielle du FC Sochaux en National, avec 26 apparitions et cinq passes décisives.

Lire aussi : Mercato ASSE : KSV passe à l’offensive pour un top joueur

‎Le chiffre interpelle pour un latéral. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout sa capacité à répéter les efforts qui séduit les recruteurs. Rapide, discipliné et agressif dans les duels, N’Gatta affiche ce profil hybride devenu indispensable dans le football moderne.

‎Kilmer Sports Ventures cible des joueurs à fort potentiel

‎Du côté de l’ASSE, cette piste correspond parfaitement à la philosophie installée par Kilmer Sports Ventures. Le groupe propriétaire du club stéphanois cherche des joueurs jeunes, capables de progresser rapidement et de prendre de la valeur sportive comme financière.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Un discours choc pour booster les Verts contre Amiens

À voir

‎LDC : L’OM reçoit un tacle glissant après la qualif du PSG

Mercato : L’OM bouscule l’ASSE pour un phénomène français

‎Selon Foot Mercato, plusieurs clubs français et étrangers suivent déjà le dossier. La Spezia, Modena, Lausanne ou encore Hanovre auraient pris des renseignements. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Sochaux, le joueur ne sera donc pas bradé cet été.

‎Une doublure… ou bien plus que ça à Saint-Etienne ?

Officiellement, Saint-Étienne cherche surtout à densifier son couloir droit autour de Kévin Pedro. Mais dans les bureaux du recrutement, certains voient peut-être davantage qu’une simple doublure. ‎Le dossier reste discret, mais le timing intrigue. Car dans le football moderne, les meilleurs coups se préparent souvent loin des grandes lumières. Et à Saint-Étienne, KSV semble décidé à ne plus laisser passer ce type d’opportunité.