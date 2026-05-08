‎LDC : L’OM reçoit un tacle glissant après la qualif du PSG

Le PSG a validé son billet pour une nouvelle finale de Ligue des champions, mais c’est encore l’OM qui se retrouve au centre des débats. En comparant les parcours européens des deux clubs français, le journaliste Laurent Perrin a lancé une petite phrase qui risque de faire grincer des dents sur la Canebière.

‎LDC : Le PSG continue son ascension, l’OM reprend les éclats

‎Le Paris Saint-Germain disputera bientôt sa troisième finale de Ligue des champions. Une performance qui installe un peu plus le club parisien parmi les poids lourds européens. Depuis plusieurs saisons, le PSG empile les campagnes continentales ambitieuses pendant que Marseille regarde souvent la scène européenne de loin.

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‎Cette qualification a réveillé un vieux duel français. Car dès qu’il est question d’Europe, l’ombre de l’OM ressurgit immédiatement. Marseille reste le premier club français sacré en Ligue des champions depuis 1993. Une couronne historique que les supporters olympiens brandissent comme un trophée éternel.

‎Laurent Perrin allume les Marseillais

‎C’est justement cette référence historique que Laurent Perrin a décidé de secouer. Le journaliste du Parisien a estimé que le Paris Saint-Germain a désormais dépassé l’Olympique de Marseille sur la scène européenne. « Le PSG va jouer sa troisième finale de Ligue des champions, c’est une de plus que l’OM », a-t-il rappelé.

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‎Mais la phrase qui fait le plus parler concerne surtout le parcours marseillais de 1993. « Quand on regarde les équipes que le PSG a battues l’an dernier, ça n’a rien à voir avec la gentille campagne de Marseille en 1993 », a lancé Laurent Perrin avant d’énumérer les adversaires affrontés par l’OM à l’époque : « Glentoran, Dinamo Bucarest, Glasgow Rangers, CSKA Moscou et FC Bruges… C’était une autre compétition ».

‎Un débat qui touche au cœur du football français

‎Derrière cette comparaison, il y a surtout une bataille symbolique. Le Paris SG construit une régularité européenne impressionnante sous Luis Enrique. Marseille, lui, conserve un prestige émotionnel unique grâce à son étoile européenne.

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‎Le PSG est considéré par certains observateurs comme plus grand que l’OM en Europe grâce à ses performances remarquables en Ligue des champions, couronnées la saison dernière, et à la difficulté de ses parcours récents. Et dans ce duel d’ego entre Paris et l’OM, chaque qualification européenne devient immédiatement une affaire nationale.