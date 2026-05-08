Mercato RC Lens : Nouvelle offre dingue pour Robin Risser

Le gardien de but du RC Lens, Robin Risser croule sous les offres. Des clubs anglais sont chauds pour le déloger de Lens lors du prochain mercato estival.

Mercato RC Lens : Newcastle s’accélère pour Robin Risser

Le RC Lens s’apprête-t-il à perdre un cadre ? Robin Risser, le jeune gardien des Sang et Or, attire tous les regards de la Premier League. Newcastle manifeste un intérêt concret pour le portier français, suivi de près par les recruteurs anglais depuis de longs mois. Si les deux clubs ne sont pas encore tombés d’accord, l’attraction du championnat britannique attire le joueur.

Le Racing Club de Lens vit une fin de saison historique. Actuellement dauphin du Paris Saint-Germain avec 64 points, le club artésien a quasiment validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Ce succès repose sur une base solide : Robin Risser. Avec 11 matchs sans encaisser de but en 35 sorties, il est devenu l’un des éléments forts de cette équipe.

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Selon le quotidien The Telegraph, Newcastle ne lâche pas le dossier. Les dirigeants anglais surveillent l’évolution du gardien lensois avec une grande attention. Bien que des rumeurs évoquaient des discussions déjà avancées sur le montant du transfert, le club du nord de l’Angleterre a tenu à démentir tout accord définitif.

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Robin Risser séduit par son calme et sa maturité. Malgré ses 21 ans, il dégage une sérénité qui impressionne les émissaires britanniques venus l’observer en Ligue 1. Leurs rapports sont élogieux. Le portier possède le profil idéal pour évoluer en Premier League. Les scouts ont d’ailleurs multiplié les déplacements lors des dernières journées de championnat pour valider son potentiel.

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Pour l’instant, aucune offre officielle n’a atterri sur le bureau de la direction lensoise. Le club préférerait conserver son gardien pour aborder les joutes européennes la saison prochaine, d’autant que la cote du joueur s’envole. Cependant, Newcastle dispose de moyens financiers capables de faire vaciller les certitudes nordistes. Si les Magpies passent à l’offensive cet été, le RC Lens aura bien du mal à retenir son gardien de but.