Arrivée surprise à l’OM : Un accord conclu avec Galtier ?

Alors que Habib Beye est proche d’un départ de l’OM, la presse locale spécule sur son remplaçant. Christophe Galtier est désigné comme le grand favori. Le technicien français serait même chaud à l’idée de relever ce nouveau défi.

Mercato OM : Christophe Galtier favori pour remplacer Habib Beye

Cela commence de plus en plus à ressembler à la fin de l’histoire entre l’Olympique de Marseille et Habib Beye. Le technicien franco-sénégalais fait face à un mal profond au sein de son effectif. L’entraînement de ce mercredi à La Commanderie le confirme.

L’entraîneur de l’OM était agacé par le manque d’implication de certains éléments. Au point il décida d’interrompre prématurément cette séance de travail. Entre une absence en Ligue des champions et un groupe démoralisé, le sort de Habib Beye semble désormais condamné.

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Il devrait être licencié au terme d’un exercice 2025-2026 éprouvant. L’arrivée d’un nouveau directeur sportif devrait accélérer le processus. C’est dans ce contexte que la piste menant à Christophe Galtier gagne en intensité. L’actuel coach de NEOM SC en Arabie saoudite fait partie des favoris pour le remplacer.

Ses valises sont déjà prêtes pour rejoindre Marseille

D’ailleurs, cette approche ne laisse pas indifférent. Selon plusieurs sources comme La Tribune Olympienne, Christophe Galtier serait très favorable à l’idée de relever le défi marseillais. Cette ferveur est telle que l’ancien coach du PSG aurait déjà « ses valises prêtes ». Le natif de Marseille a déjà défendu les couleurs durant sa carrière de joueur.

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S’asseoir sur le banc de l’OM représenterait sans doute l’aboutissement d’un long serpent de mer. Christophe Galtier possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour stabiliser une institution en plein chaos. Le projet OM pourrait ainsi trouver en lui le leader charismatique tant espéré.