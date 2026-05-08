Mercato OL : Le transfert d’un grand attaquant se complique

Le transfert d’un avant-centre à l’OL se complique, en raison de la situation financière délicate du club rhodanien.

Mercato : 5 M€ exigés à l’OL pour le transfert de Roman Yaremchuk

L’OL a réussi à se renforcer pendant le mercato d’été, grâce à un recrutement intelligent. Le club rhodanien s’est positionné sur des joueurs à moindre coût et a privilégié des prêts gratuits (Endrick), payants ou avec une option d’achat.

Ce fut le cas de Roman Yaremchuk. Il a été prêté par l’Olympiakos Le Pirée pour six mois, pendant le dernier mercato d’hiver. Un prêt payant d’un montant de 1,5 million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 5 millions d’euros.

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Apparemment, le montant de l’indemnité de l’avant-centre ne semble pas un obstacle pour Lyon, qui avait recruté Tyler Morton à 10 millions d’euros en août 2025. Mais des médias grecques évoquent déjà le retour de l’international Ukrainien (67 sélections) à Athènes.

L’Olympiakos n’est pas certain que Lyon lève l’option d’achat de Yaremchuk

En effet, le club basé dans la capitale grecque n’est certain que l’Olympique Lyonnais sortira le montant exigé pour lever l’option d’achat de son joueur. Or, la direction de l’Olympiakos est catégorique. Elle n’entend pas renégocier l’indemnité de transfert de Roman Yaremchuk à la baisse. Une option à laquelle la Direction lyonnaise songerait pourtant.

L’argument des Grecs est surtout soutenu par les informations reçues sur la situation financière de Lyon, notamment le déficit de plus de 200 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025. Avec pareille dette, ‘’La Légende’’ ne voit comment Michele Kang pourrait s’aligner sur le prix fixé pour l’attaquant de 30 ans, à en croire les informations en provenance de Grèce.

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Ayant pris la place de Martin Satriano, transféré à Getafe en Liga Espagnole, Roman Yaremchuk a profité de la blessure de Pavel Sulc pour se montrer décisif en pointe de l’attaque de l’équipe de Paulo Fonseca. Il a inscrit 4 buts, dont un doublé contre l’AJ Auxerre, lors des trois derniers matchs disputés en Ligue 1. Pourtant, la recrue hivernale n’a été titulaire qu’à 4 reprises en 9 apparitions en Ligue 1.