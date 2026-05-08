‎OM : Clap de fin ! La décision tombe avant Le Havre

‎‎L’OM a pris sa décision à quelques jours d’un déplacement crucial au Havre. Marseille a décidé de mettre fin vendredi soir à la mise au vert imposée aux joueurs après l’humiliation subie face au FC Nantes (3-0).

‎OM : La Commanderie sous tension maximale

‎Depuis le revers cinglant encaissé à Nantes, les murs de la Commanderie ressemblent davantage à ceux d’un bunker qu’à un centre d’entraînement. Les joueurs marseillais avaient été convoqués “jusqu’à nouvel ordre” afin de rester sous surveillance avant les deux dernières journées de Ligue 1.

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‎La sanction prendra finalement fin vendredi soir, à en croire RMC Sport. Une décision attendue, mais qui ne masque pas les fractures visibles dans le groupe. L’Olympique de Marseille reste sur trois matchs sans victoire et occupe une inquiétante 7e place, loin des ambitions affichées il y a encore quelques semaines.

‎Habib Beye agacé par l’attitude du groupe

‎Mercredi matin, Habib Beye a écourté la séance d’entraînement. Le technicien marseillais n’a pas apprécié certaines attitudes jugées trop légères dans un contexte aussi critique. À Marseille, la nonchalance passe rarement inaperçue. Encore moins quand l’Europe s’éloigne dangereusement.

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‎Le cas Mason Greenwood cristallise particulièrement les tensions. Mais selon plusieurs observateurs proches du club, le problème dépasse largement un seul joueur. La lassitude mentale et les états d’âme individuels auraient contaminé une partie du vestiaire.

‎Le Havre, dernier virage avant le chaos ?

‎En interne, la direction marseillaise ne cache plus sa colère. Daniel Riolo révélait ainsi sur RMC : « Frank McCourt est très, très en colère ». Le propriétaire américain aurait soutenu fermement cette mise au vert punitive. ‎Le journaliste ajoute même : « Il milite pour l’enfermement des joueurs ». Une méthode radicale qui ne ferait pourtant pas l’unanimité, y compris chez Habib Beye.

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Le coach marseillais serait convaincu qu’une sanction collective ne suffira pas à réveiller un groupe mentalement touché. ‎Dimanche au Havre, l’OM jouera bien plus qu’un match. Le club joue sa crédibilité, son avenir européen et peut-être aussi l’équilibre de son vestiaire. Une nouvelle contre-performance pourrait provoquer un été explosif sur la Canebière.