‎PSG : Le geste élégant d’Al-Khelaïfi après Munich

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Le PSG et Nasser Al-Khelaïfi ont vécu une soirée historique à Munich avec une qualification pour une deuxième finale consécutive de Ligue des champions. Pourtant, au lieu de rentrer célébrer avec faste à Paris, le président parisien a choisi une autre destination : Strasbourg, dans un geste rare et symbolique pour le football français.
PSG : Munich, l’émotion puis un message fort
Le nul décroché sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) a envoyé le PSG vers une nouvelle finale européenne. Une qualification obtenue avec caractère, intensité et sang-froid. Dans les couloirs de l’Allianz Arena, Nasser Al-Khelaïfi savourait ce moment avec une émotion contenue.
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Le président parisien n’a d’ailleurs pas caché sa fierté au micro de Canal+. « Honnêtement, c’est magnifique. Deux finales, maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile », a-t-il lancé. Avant d’ajouter : « Je leur ai dit qu’on n’a pas des joueurs, on a des guerriers. »
Direction Strasbourg pour Al-Khelaïfi, loin des projecteurs parisiens
Alors que beaucoup imaginaient le patron du PSG retourner immédiatement dans la capitale, celui-ci a pris la route de Strasbourg. Une visite surprise révélée après la qualification parisienne. L’objectif était clair : soutenir le RCSA face au Rayo Vallecano en demi-finale retour de Ligue Conférence.
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Ce déplacement n’avait rien d’anodin. En interne, plusieurs dirigeants français considèrent désormais que chaque parcours européen compte dans la bataille de l’indice UEFA. La présence d’Al-Khelaïfi à la Meinau ressemblait donc à un soutien stratégique autant qu’émotionnel.
Un symbole fort pour le football français
Le geste a été remarqué. Dans un football souvent fracturé par les rivalités, voir le président du PSG encourager Strasbourg a surpris jusque dans les travées alsaciennes. Une manière aussi d’envoyer un message : les clubs français doivent avancer ensemble sur la scène européenne.
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Malheureusement pour Strasbourg, le soutien du président parisien n’a pas suffi. Battu une nouvelle fois 1-0 par le Rayo Vallecano, le club alsacien s’est arrêté aux portes de la finale. Mais cette soirée a laissé une image forte : celle d’un dirigeant qui, après Munich, a préféré défendre le football français plutôt que célébrer uniquement son propre triomphe.