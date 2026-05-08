‎PSG : La belle surprise de Luis Enrique après le Bayern

Le PSG de Luis Enrique n’a pas seulement célébré une qualification historique contre le Bayern Munich, il a aussi vécu un moment symbolique. À la veille de son anniversaire, le technicien espagnol a réservé une soirée prestigieuse à ses joueurs dans un restaurant parisien… tout en choisissant de rester dans l’ombre.

PSG : ‎Luis Enrique célèbre Paris… sans apparaître

‎Quelques heures après l’euphorie de Munich, les joueurs du PSG ont prolongé la fête dans un cadre bien plus feutré. Direction le restaurant Prunier, adresse chic du XVIe arrondissement parisien, réputée pour ses fruits de mer et son ambiance élégante. ‎L’initiative venait directement de Luis Enrique, qui soufflera ses 56 bougies vendredi, selon Le Parisien.

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Le coach espagnol voulait réunir son groupe après la qualification en finale de Ligue des champions. Mais détail savoureux : l’entraîneur parisien n’était pas présent à table. Une absence volontaire, presque théâtrale, comme un metteur en scène qui laisse ses acteurs savourer les applaudissements.

‎Un groupe transformé par son entraîneur

‎Dans les couloirs du PSG, beaucoup considèrent Luis Enrique comme le principal architecte de cette campagne européenne. L’ancien coach du FC Barcelone a imposé sa méthode avec fermeté, parfois dans l’incompréhension générale, avant de faire taire les critiques au printemps.

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‎Mercredi, après la qualification contre le Bayern Munich, il n’avait d’ailleurs pas caché sa fierté en évoquant « l’équipe la plus forte ces trois dernières années ». Une phrase forte, presque provocatrice, mais qui reflète la confiance retrouvée d’un collectif longtemps accusé de manquer d’âme.

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Bayern Munich – PSG : Le coup de génie d’Enrique confirmé !

‎Ce PSG n’a plus le visage clinquant des saisons précédentes. Moins de stars, davantage de discipline tactique et un vestiaire plus uni : Luis Enrique a remodelé le club à son image. Le dîner organisé à Paris illustre cette philosophie. Le technicien espagnol cherche à renforcer les liens humains autant que les automatismes sur le terrain.