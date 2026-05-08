Alerte Mercato : L’ASSE a trouvé son bonheur à Reims

L’ASSE avance ses pions sur le mercato et pourrait bien avoir trouvé le défenseur idéal du côté du Stade de Reims avec Samuel Kotto. Malgré une montée en Ligue 1 encore incertaine, les Verts accélèrent déjà sur plusieurs dossiers stratégiques afin d’éviter un nouvel été improvisé dans le Forez.

‎Mercato ASSE : Saint-Étienne veut sécuriser sa défense avec Samuel Kotto

‎Les dernières semaines ont laissé des traces dans le Chaudron. Trois défaites de suite ont brutalement freiné l’élan stéphanois et replongé le club dans ses vieux doutes. Pourtant, en coulisses, les dirigeants refusent de perdre du temps. Le mercato est déjà lancé avant même son ouverture officielle.

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‎Selon Africa Foot, l’ASSE pousse fortement pour attirer Samuel Kotto, jeune défenseur central prêté à Reims par La Gantoise. À seulement 22 ans, le Camerounais impressionne par sa maturité et sa régularité. 14 matchs, 14 titularisations : difficile de faire plus convaincant pour un joueur encore peu connu du grand public.

‎Samuel Kotto, le profil qui plaît aux Verts

‎Le dossier séduit particulièrement la cellule de recrutement stéphanoise. Kotto possède ce mélange rare entre puissance athlétique et calme dans la relance. Un profil moderne, taillé pour le football de transition que veut installer l’AS Saint-Etienne la saison prochaine.

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‎Le club du Forez serait même considéré comme “le plus pressant” dans ce dossier. Une précision importante, car Brest, Angers et Lorient surveillent aussi attentivement le joueur. À l’étranger, Valence, l’Udinese ou encore le Genoa gardent également un œil ouvert. Le marché s’annonce agité.

‎Une montée en Ligue 1 peut tout changer

‎L’ASSE peut-elle conclure ce transfert sans montée ? Probablement pas avec la même force. Une accession en Ligue 1 offrirait davantage de moyens financiers et surtout un argument sportif plus crédible. ‎Estimé à 3 millions d’euros, Samuel Kotto représente une opportunité intelligente plutôt qu’un pari extravagant.

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Saint-Étienne cherche désormais des joueurs capables de progresser vite et de prendre de la valeur. Le temps des recrutements brouillons semble révolu dans le Forez. ‎Dans ce dossier, Saint-Etienne tente surtout d’envoyer un message clair : même dans le doute, le club prépare déjà l’avenir. Et parfois, les meilleures reconstructions commencent dans l’urgence.