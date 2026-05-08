‎Urgent ! Le FC Nantes relégué ce soir ? Les 5 scénarios possibles

‎‎Ce vendredi soir à Bollaert, le FC Nantes dispute bien plus qu’un simple match de championnat face au RC Lens. C’est toute une histoire, une identité, une ville entière qui tremble au bord du précipice. À 20h45, les Canaris plongeront peut-être définitivement en Ligue 2, pour la deuxième fois depuis l’ère Kita.

‎Bollaert, tribunal du football nantais

‎La scène est presque cruelle dans son décor. Recevoir son verdict dans l’antre du RC Lens, dauphin du PSG et équipe la plus en forme du moment, c’est un peu comme passer son bac devant un jury de normaliens. Le FC Nantes, lanterne rouge assumée depuis la 21e journée, débarque dans le Nord sans filet, sans alternative, sans plan B. La victoire ou la chute : le syllogisme est d’une brutalité désarmante.

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‎L’ex-kiné de l’OM fracasse les joueurs sans pitié

‎Vingt-trois ans. C’est le temps qui s’est écoulé depuis la dernière victoire nantaise sur cette pelouse. Une éternité dans le football moderne, un chiffre qui résonne comme une mauvaise augure quand on sait ce qui se joue ce soir. L’histoire, décidément, n’a jamais été tendre avec les Jaunes et Verts.

‎Cinq scénarios, une seule issue favorable au FC Nantes

‎Les mathématiques sont implacables, et elles n’ont aucune compassion pour les supporters nantais. Sur les cinq scénarios envisageables ce soir, quatre conduisent directement à la Ligue 2. Une défaite ? Relégation. Un nul ? Relégation. Une victoire couplée d’un succès auxerrois face à Nice dimanche ? Toujours relégation. Autant dire que la marge de manœuvre tient sur un ticket de métro.

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‎Le seul couloir de survie, aussi étroit qu’une porte de cave, exige une victoire nantaise à Lens et un faux pas d’Auxerre contre Nice dimanche. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, tout se rejouera lors de l’ultime journée. Un scénario hollywoodien que les plus optimistes osent encore espérer, malgré une différence de buts catastrophique (-9) qui plombe sérieusement les calculs.

‎Kita, l’homme au cœur de la tempête

‎La deuxième relégation de l’ère Waldemar Kita serait un séisme institutionnel pour le club. Après 2009, l’histoire bégaierait avec une amertume décuplée. Quinze ans ont passé, et le FC Nantes n’a jamais réussi à construire les fondations solides que son histoire et son palmarès méritaient. Ce soir, c’est aussi ce bilan-là qui est jugé sur la pelouse de Bollaert.

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‎Pour les 35 000 supporters qui vibreront devant leur écran, l’espoir reste permis, il l’est toujours jusqu’au coup de sifflet final. Mais dans les chaumières nantaises, on commence déjà à préparer les cœurs à l’hypothèse la plus sombre. Parce que dans le football comme dans les faits divers, les mauvaises nouvelles ont rarement la décence de prévenir.