ASSE :Amiens menace de contrarier les plans de Saint-Etienne

Adversaire de l’ASSE, Amiens SC ne vient pas à Geoffroy-Guichard en victime résignée, selon le capitaine du club picard, Thomas Monconduit.

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L’ASSE pour la montée en L1, Amiens pour du beurre

L’ASSE affronte Amiens SC, samedi (20h), lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2. Troisième au classement, les Verts visent la deuxième place occupée par Le Mans SC, pour accéder directement en Ligue 1.

Pour atteindre leur objectif, les Stéphanois doivent impérativement remporter le match contre les Amiénois, tout en espérant une défaite des Manceaux à Bastia. Un deuxième scénario est également possible pour la montée directe de l’AS Saint-Etienne.

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Si le Mans FC fait match nul contre le SC Bastia en Corse, une victoire de l’équipe de Philippe Montanier, par 2 buts d’écart, peut l’envoyer directement dans l’élite.

L’enjeu est donc capital pour les Stéphanois, tandis que les Amiénois n’ont plus rien à gagner lors de cette confrontation. Ils sont déjà relégués en National et condamnés à finir à la 18e et dernière place du championnat.

Monconduit : « On va à Saint-Etienne pour jouer et gagner »

Néanmoins, ils ne se déplaceront pas dans le Forez pour de simples formalités. Selon Thomas Monconduit, lui et ses coéquipiers joueront pour sauver leur honneur, après 11 matchs consécutifs sans victoire. « On y va pour jouer le match, et puis on y va pour gagner », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Bien qu’ancien joueur de l’ASSE, le milieu de terrain d’Amiens SC ne fera pas de cadeaux aux Verts. « Je pense que ça va être difficile pour eux aussi », a-t-il prévenu. Toutefois, il estime que les Stéphanois ont le potentiel humain pour s’imposer. « Si eux, ils ne sont pas armés, personne n’est armé », a-t-il glissé.

ASSE-Amiens : Un match particulier pour l’ancien milieu des Verts

Par ailleurs, le capitaine de l’équipe entraînée par Alain Pochat s’attend une folle ambiance dans un stade qu’il connait très bien. « C’est particulier pour moi, c’est évident. […]. Retrouver le Chaudron plein […], je pense qu’on va vivre un moment assez unique et magique », a-t-il souligné.

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En fin de contrat dans la Somme, Thomas Monsonduit jouera évidemment son dernier match avec Amiens Sporting Club, qui évoluera en troisième division la saison prochaine. Sous le maillot de l’AS Saint-Etienne (août 2022 – février 2025), le joueur de 35 ans avait disputé 50 matchs, toutes compétitions confondues.