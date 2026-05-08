ASSE : 2 absents et 3 retours dans le groupe contre Amiens

L’absence de Gautier Larsonneur est bien remarquée dans le groupe de l’ASSE contre Amiens SC. En revanche, trois joueurs annoncés incertains sont finalement disponibles.

ASSE : Larsonneur et Kevin Pedro absents

L’ASSE est privée de son gardien de but numéro, Gautier Larsonneur, comme pressenti. Il est absent du groupe de Philippe Montanier pour affronter Amiens SC, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

Touché au genou à Rodez, le capitaine est remplacé par Issiaka Touré (21 ans), sur la liste de 18 joueurs retenus. Cependant, c’est bien Brice Maubleu (36 ans) qui sera titulaire, samedi (20h), lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2.

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Incertain également, Kevin Pedro est finalement absent. Souffrant de douleurs aux adducteurs depuis le dernier match contre RAF, il n’est pas remis de cette blessure.

Le Cardinal, Davitashvili et Moueffek de retour

Contrairement au portier et au jeune défenseur, Julien Le Cardinal est apte à rejouer. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, en avril dernier, il fait son retour après avoir manqué les matchs perdus contre Troyes (0-3) et Rodez (2-1).

L’absence du solide défenseur central avait été ressentie dans l’équipe de l’AS Saint-Etienne, lors des deux défaites. Son retour pour ce match décisif est un gros soulagement pour Philippe Montanier.

La deuxième bonne nouvelle concerne Zuriko Davitashvili, le meilleur buteur de l’équipe stéphanoise (13 buts et 4 passes décisives). Blessé (entorse à la cheville) et absent lors de la 33e journée, l’ailier retrouve le groupe et postule dans le onze de départ, face à la lanterne rouge du championnat.

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Figurant parmi les blessés en sursis, Aïmen Moueffek est également disponible. Absent à Rodez, il renforce l’entrejeu stéphanois, en l’absence de Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, qui sont out pour le reste de la saison.

Le groupe de l’ASSE contre Amiens SC :

Gardiens de but : B. Maubleu, I. Touré

Défenseurs : D. Appiah, M. Bernauer, J. Ferreira, Le Cardinal, M. Nadé

Milieux de terrain : L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, D. N’Guessan, B. Old, L. Stassin