PSG Mercato : Chelsea complique la succession de Marquinhos

Pour remplacer Marquinhos, qui pourrait faire ses adieux cet été, le PSG a jeté son dévolu sur l’un des défenseurs centraux les plus convoités d’Europe. Alors que l’affaire semblait bien embarquée, Chelsea veut contrarier les plans de Luis Campos.

Mercato : Un jeune défenseur central choisit le PSG

Alors que Marquinhos pourrait faire ses valises après treize années de bons et loyaux services, le PSG veut frapper fort lors du prochain mercato estival pour renforcer son arrière-garde. Dans cette optique, Luis Campos accélère pour recruter Joel Ordonez, le roc équatorien qui fait déjà trembler les défenses belges au Club Bruges.

À en croire l’entourage du joueur de 21 ans, ce dernier est « très intéressé » par un transfert à Paris, où il pourrait reformer un tandem explosif avec son compatriote Willian Pacho, déjà sous contrat dans la capitale. À 28 millions d’euros de valeur marchande, le jeune central sous contrat jusqu’en 2029 dispose d’une clause libératoire activable pour une offre substantielle.

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Le PSG, sentant le vent tourner avec un possible départ de Marquinhos vers l’Arabie saoudite, serait prêt à sortir le chéquier jusqu’à 40 millions d’euros pour sécuriser ce « monstre » de la défense, comme le surnomment déjà les observateurs.

Mais Paris n’est pas seul sur ce coup, puisque Liverpool et Manchester United gardent un œil attentif sur ses performances solides : 42 matchs cette saison, 4 buts, un physique imposant (1,90 m) et une lecture du jeu rare pour son âge. Pourtant, l’appel du Paris Saint-Germain semble primer.

Rejoindre l’effectif de Luis Enrique, c’est l’occasion de disputer la Ligue 1 au plus haut niveau, d’évoluer régulièrement en Ligue des Champions et de bénéficier d’un projet ambitieux sous les ordres d’un entraîneur considéré comme le meilleur de la planète actuellement. Et son agent l’a d’ailleurs confié : « Paris représente une étape logique dans sa carrière fulgurante. » Cependant, Chelsea n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Chelsea défie le PSG pour Joel Ordonez

Après une nouvelle saison blanche, Chelsea prépare un vaste chantier afin de renforcer au mieux son effectif. L’une des priorités des Blues est le recrutement d’un défenseur central de calibre international. Le club londonien veut offrir à son futur entraîneur une équipe capable de retrouver rapidement le sommet européen.

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Et d’après les informations de Team Talk, le nom de Joel Ordonez revient avec insistance du côté de Stamford Bridge. Les performances défensives du natif de Guayaquil ont convaincu plusieurs les recruteurs de Chelsea durant ces derniers mois. Le staff des Anglais apprécie particulièrement sa relance propre et son agressivité dans les duels importants.

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D’après le site britannique, Chelsea serait disposé à mettre environ 45 millions d’euros pour signer le défenseur du Club Bruges cet été. Le Paris Saint-Germain va donc devoir rehausser rapidement son offre pour éviter de se faire doubler par les Blues dans ce dossier. Surtout que Chelsea souhaite avancer vite afin d’éviter une longue bataille sur le marché estival.

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