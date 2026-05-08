OM : Bonne nouvelle pour Habib Beye, deux renforts arrivent

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L’OM tentera de s’imposer ce dimanche au Havre afin de se relancer dans la course à l’Europe. Habib Beye enregistre d’ailleurs deux renforts dans son groupe avant ce choc.
OM : Habib Beye récupère Geronimo Rulli et Himad Abdelli avant Le Havre
L’Olympique de Marseille a entamé la préparation du match contre Le Havre ce dimanche. La séance de ce vendredi était ouverte à la presse. Et plusieurs confrères, dont Bruno Blanzat, ont pu apprécier le retour de Geronimo Rulli sur la pelouse de la Commanderie.
Le gardien titulaire de l’OM était absent lors du naufrage à Nantes (3-0) en raison d’un lumbago. L’international argentin semble totalement remis de sa douleur au dos. Il devrait, excepté un rebondissement de dernière minute, retrouver sa place dans les buts face au Havre.À voirMercato : L’OM trouve son prodige en défense, c’est 40 M€ !
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L’autre retour concerne Himad Abdelli. Le milieu de terrain algérien avait été écarté du groupe suite à son clash avec Habib Beye. Cette mise à l’écart n’aura pas duré longtemps, puisque l’ancien joueur d’Angers a réintégré l’équipe première.
Personne n’est mis de côté à l’Olympique de Marseille
Et même si la mise au vert à La Commanderie ressemble à une sanction, Habib Beye rassure sur l’état de ses joueurs. Il mise aussi sur de jeunes talents issus du centre de formation, qu’il n’hésitera pas à lancer pour insuffler une nouvelle énergie. « Personne n’est de côté aujourd’hui », a-t-il indiqué devant la presse.
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Habib Beye compte tout de même quelques absences au sein de son groupe. Les blessés , dont Nayef Aguerd, Hamed Junior Traoré, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Timothy Weah restent encore à l’infirmerie.