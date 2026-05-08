OM : Bonne nouvelle pour Habib Beye, deux renforts arrivent

L’OM tentera de s’imposer ce dimanche au Havre afin de se relancer dans la course à l’Europe. Habib Beye enregistre d’ailleurs deux renforts dans son groupe avant ce choc.

OM : Habib Beye récupère Geronimo Rulli et Himad Abdelli avant Le Havre

L’Olympique de Marseille a entamé la préparation du match contre Le Havre ce dimanche. La séance de ce vendredi était ouverte à la presse. Et plusieurs confrères, dont Bruno Blanzat, ont pu apprécier le retour de Geronimo Rulli sur la pelouse de la Commanderie.

Le gardien titulaire de l’OM était absent lors du naufrage à Nantes (3-0) en raison d’un lumbago. L’international argentin semble totalement remis de sa douleur au dos. Il devrait, excepté un rebondissement de dernière minute, retrouver sa place dans les buts face au Havre.

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L’autre retour concerne Himad Abdelli. Le milieu de terrain algérien avait été écarté du groupe suite à son clash avec Habib Beye. Cette mise à l’écart n’aura pas duré longtemps, puisque l’ancien joueur d’Angers a réintégré l’équipe première.

Personne n’est mis de côté à l’Olympique de Marseille

Et même si la mise au vert à La Commanderie ressemble à une sanction, Habib Beye rassure sur l’état de ses joueurs. Il mise aussi sur de jeunes talents issus du centre de formation, qu’il n’hésitera pas à lancer pour insuffler une nouvelle énergie. « Personne n’est de côté aujourd’hui », a-t-il indiqué devant la presse.

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Habib Beye compte tout de même quelques absences au sein de son groupe. Les blessés , dont Nayef Aguerd, Hamed Junior Traoré, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Timothy Weah restent encore à l’infirmerie.