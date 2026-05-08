Mercato : L’OM trouve son prodige en défense, c’est 40 M€ !

La direction de l’OM se penche discrètement sur les traces d’un jeune défenseur allemand. Elle devra cependant faire à une rude concurrence pour Karim Coulibaly.

Mercato OM : La piste Karim Coulibaly se confirme

La crise qui secoue actuellement à l’Olympique de Marseille n’empêche pas sa direction de travailler sur son prochain mercato. Plusieurs pistes sont explorées en interne. Et l’une d’entre elles conduit à Karim Coulibaly. Le journaliste Nico Schira confirme l’intérêt de l’OM pour le jeune international Espoirs allemand du Werder Brême.

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À seulement 18 ans, Karim Coulibaly est un titulaire en puissance au sein du club allemand. Il en est à 26 rencontres disputées cette saison en Bundesliga. Le jeune défenseur central possède un profil solide dans les duels et est très habile du pied. Ce qui plaît beaucoup à Medhi Benatia et la cellule de recrutement de l’OM.

40 millions d’euros pour son transfert

Son profil de gaucher sera aussi un atout pour remplacer éventuellement un Leonardo Balerdi désireux de s’en aller cet été. L’OM devra tout de même faire face à une rude concurrence pour sa signature. Le Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Naples ou encore Manchester United sont à ses trousses.

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Cela complique sérieusement la tâche aux Phocéens. D’autant plus que le Werder Brême attendrait pas moins de 40 millions d’euros avant de céder Karim Coulibaly. Ce prix semble plus ou moins hors de portée de l’OM. Même si tout reste possible en matière de mercato.