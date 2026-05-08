OM : Scandale à La Commanderie, Aubameyang impliqué !

À quelques jours du choc contre Le Havre, un nouveau scandale secoue l’OM. Pierre-Emerick Aubameyang et certains de ses coéquipiers auraient organisé une fête surréaliste au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang cœur d’un dérapage nocturne

La défaite contre Nantes (3-0) a laissé des traces. Au-delà du résultat, c’est l’absence de caractère des joueurs qui a sidéré supporters et dirigeants de l’OM. Ce naufrage collectif a rapidement entraîné une sentence sans appel. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont été confinés à la Commanderie « jusqu’à nouvel ordre ».

Cette mesure, aussi radicale soit-elle, visait à resserrer les rangs et provoquer un électrochoc au sein d’un vestiaire démoralisé. Elle a cependant provoqué un incident qui risque de marquer durablement l’histoire de l’OM. Foot Mercato révèle en effet que la soirée de jeudi a basculé dans l’irrationnel.

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Plusieurs cadres de l’équipe, emmenés par Pierre-Emerick Aubameyang, ont improvisé une fête au sein même de La Commanderie. Ce qui devait être une phase de retrait et de travail s’est transformée en un saccage déplorable. Lits retournés, chambres dévastées, extincteur entièrement vidé… autant d’actes de défiance sont énumérés par les témoignages.

La rupture se creuse entre les joueurs et l’institution

Le staff de l’OM ne cache pas sa stupeur. Les témoins décrivent une ambiance de « colonie de vacances », à des années-lumière de la préparation d’un match si capital. Voir des professionnels se livrer à de tels excès ne devrait pas apaiser les tensions autour de l’Olympique de Marseille.

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Les supporters ont déjà lancé un boycott pour les deux derniers matchs contre Le Havre et Rennes. Ce chaos, s’il est confirmé, jette un voile de discrédit sur la réelle motivation du groupe de Habib Beye. La rupture entre les joueurs et l’institution se creuse.