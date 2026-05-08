ASSE : Une première décision forte tombe avant Amiens

L’entraîneur de l’ASSE a pris une première grande décision, concernant le match crucial contre Amiens SC, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Maubleu prend la place de Larsonneur contre Amiens

Qui de Gautier Larsonneur et Brice Maubleu sera le gardien de but de l’ASSE contre Amiens, lors de le 34e journée du championnat ? La question se posait depuis la blessure au genou du premier contre Rodez AF. Le portier numéro 1 avait certes joué le match en entier à Paul-Lignon, mais il souffrait du genou. Jeudi, il a été déclaré incertain par l’entraîneur des Verts pour le dernier match de la saison régulière de Ligue 2.

Philippe Montanier avait indiqué qu’une décision serait prise, ce vendredi, pour tous les joueurs incertains de l’AS Saint-Etienne. Et comme annoncé, le staff technique a tranché. Gautier Larsonneur ne pourra pas tenir sa place. Il n’est pas retenu pour le match, il est remplacé dans le groupe par le Issiaka Touré (21 ans). C’est donc Brice Maubleu qui sera aligné contre Amiens SC.

Lourde tâche pour le deuxième gardien de Saint-Etienne

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Brice Maubleu va suppléer Gautier Larsonneur. Il avait disputé trois matchs d’affilée entre la mi-mars et début avril. Le portier de 36 ans avait enregistré une victoire contre le FC Annecy (4-0) et deux matchs nuls face à Grenoble Foot (0-0) et l’AC Nancy (1-1). Bien que performant et en réussite, il était retourné sur le banc dès le retour de guérison du gardien titulaire.

Mais cette fois, le contexte est différent, compte tenu de l’enjeu de la rencontre avec Amiens. L’ASSE doit remporter ce match pour espérer passer devant Le Mans FC et rejoindre directement la Ligue 1, si les Manceaux ne gagnent pas à Bastia.

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Brice Maubleu a donc la lourde tâche de préserver la cage des Verts. Ce sera regrettable pour l’équipe de Philippe Montanier si elle n’arrive pas à prendre trois points face à la lanterne rouge du championnat, dans le cas où celle de Patrick Viderira chute en Corse.