Mercato PSG : Marquinhos remplacé par un cadre d’Arsenal ?

À la recherche d’un éventuel remplaçant de Marquinhos, qui pourrait rejoindre l’Arabie Saoudite ou le Qatar cet été, le PSG pourrait frapper un gros coup dans les rangs d’Arsenal. Explications.

Mercato : Riolo conseille le PSG pour l’après-Marquinhos

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet après treize années passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Alors que cette hypothèse est de plus en plus évoquée depuis plusieurs mois, le club de la capitale pourrait chercher un nouveau roc en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Et selon Daniel Riolo, le Champion de France et d’Europe en titre pourrait trouver son bonheur du côté d’Arsenal.

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« Gabriel, c’est lui le patron, le taulier, l’homme solide, le roc, de cette équipe d’Arsenal. Est-ce que le PSG ne pas va pas avoir besoin d’un défenseur central l’année prochaine ? Parce que Marquinhos va arrêter. Il va peut-être falloir un défenseur central non ? », s’interroge le chroniqueur sur les antennes de RMC. De son côté, le Paris SG intensifie les recherches pour mettre la main sur son défenseur du futur.

Luis Campos multiplie les pistes pour cet été

Le nom de Joan Martinez (18 ans) commence à circuler autour du PSG. À en croire les médias espagnols, et plus précisément Marca, Luis Campos suivrait de près la progression de la jeune promesse du Real Madrid, un défenseur central encore loin d’avoir tout montré, mais déjà très surveillé. À en croire le journal espagnol, le Real Madrid aurait fixé une clause libératoire à 150 millions d’euros, un montant dissuasif pour un joueur aussi jeune.

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Dans le même temps, plusieurs échos indiquent que les Merengues ne fermeraient pas totalement la porte à une discussion. Mais avant de bouger, les dirigeants madrilènes voudraient d’abord clarifier leur hiérarchie en défense centrale, un secteur en pleine réflexion du côté de Madrid.

Par ailleurs, le journaliste Nacho Estrella Dominguez-Mompell explique que les performances de Marc Pubill auraient également attiré l’attention du PSG, qui verrait en lui un renfort stratégique pour sa défense. Le spécialiste de Fichajes ajoute que Luis Enrique aurait expressément demandé le recrutement de la pépite de l’Atlético Madrid.

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Sous contrat jusqu’en 2030, le défenseur central de 22 ans est évalué à 28 millions d’euros, mais les Colchoneros réclameraient pas moins de 80 millions d’euros. Luis Campos serait aussi en contact avec l’entourage de Joel Ordonez, le roc équatorien de 21 ans du Club Bruges.