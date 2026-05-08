Mercato FC Nantes : Kita recale un coach  

Waldemar Kita cherche son nouveau coach. Alors que le remplacement de Vahid Halilhodzic semblait s’organiser, les plans de la direction du FC Nantes volent en éclats.

Mercato FC Nantes : Kita dit non à Stéphane Gilli

Un nouvel homme est attendu sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. Olivier Pantaloni ne rejoindra pas la Loire-Atlantique. Le technicien du FC Lorient constituait pourtant la priorité absolue des Kita. Malgré des échanges très productifs et une issue qui paraissait imminente, l’entraîneur a finalement repoussé les avances nantaises. Ce désistement a provoqué un véritable retour à la case départ pour le recrutement.

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On l’a cru proche du poste, mais le vent a tourné. Le nom de Stéphane Gilli, passé par le Paris FC, circulait ces derniers jours. Or, Emmanuel Merceron tempère cet enthousiasme : Gilli n’apparaîtrait plus dans les petits papiers de la direction. Le FC Nantes ne suivrait pas cette piste avec le sérieux que certains lui prêtaient.

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Waldemar Kita regarde plus haut, ou plus loin. Un profil expérimenté demeure la cible prioritaire du président. Dans ce contexte, Frédéric Antonetti semble être le coach idéal. C’est le rêve secret du patron du FC Nantes. Néanmoins, transformer ce désir en réalité s’annonce périlleux, tant le dossier semble, à ce jour complexe.