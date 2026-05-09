ASSE : Montée directe en L1, Le Mans ignore Saint-Etienne

L’entraineur du Mans FC a envoyé un message sans détour à l’ASSE, avant la dernière journée de Ligue 2, ce samedi (20h). Patrick Videira se concentre uniquement sur son équipe.

Gros enjeu pour l’ASSE, Le Mans et Bastia

L’ASSE est à la lutte à distance avec Le Mans FC, pour la deuxième place de Ligue 2, qui est directement qualificative pour la Ligue 1. Troisièmes au classement avant l’ultime journée du championnat, les Stéphanois ont 2 points de retard sur les Manceaux. Si ces derniers remportent leur match contre le SC Bastia, ils finissent à la deuxième place et rejoignent directement l’ESTAC dans l’élite.

En revanche, si Le Mans perd son match à Furiani et que l’AS Saint-Etienne s’impose contre Amiens SC à Geoffroy-Guichard, ce sont les Verts qui montent directement. Il y a également un gros enjeu pour les Bastiais lors de cette journée décisive. Ils ont besoin des trois points de la victoire pour espérer finir à la 16e place de barragiste, si Laval est tenu en échec par Boulogne-sur-Mer.

Videira (Le Mans) : « On n’a pas à regarder ce qui se passera à Saint-Etienne »

L’équipe de Patrick Videira affronte donc des Corses qui jouent leur survie en Ligue 2. Malgré cette adversité et l’enjeu de la rencontre, l’entraîneur des Manceaux reste focalisé sur la situation de son équipe. Il a laissé entendre en conférence de presse d’avant match qu’il ne se préoccupera pas des résultats de l’ASSE et du Red Star (4e), surtout que son équipe a son destin en mains.

« Je ne le ferai pas, car on ne dépend que de nous. Il faut pouvoir rester très focus sur ce que l’on doit faire. Si on gagne à Bastia, on n’a pas à regarder ce qui va se passer à Geoffroy-Guichard ou pour le Red Star », a-t-il déclaré. Le coach du Mans s’attend certes à un match difficile au stade Armand-Cesari, mais il est optimiste : « On sait que ça va être très compliqué, mais on va y aller pour faire le maximum ».

Les Manceaux motivés par l’enjeu

Sur la question de la motivation de son équipe, qui reste sur deux matchs nuls consécutifs conter Grenoble et Reims, Patrick Videira estime que c’est inutile de la surmotiver. « Je pense que la motivation, elle est là. Ça ne sert à rien de leur rappeler les choses. C’est simplement de les tranquilliser, leur donner beaucoup de confiance, mais rien de particulier », a-t-il indiqué.

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À Saint-Etienne, il n’y a pas de doute que tout le peuple vert aura une oreille tendue vers la Corse où se joue également une partie du destin de son équipe.